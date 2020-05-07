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Арочное моделирование ногтей: когда красота жертв не требует, но отличного мастера - точно
иллюстрация: white-salon.com.ua

Арочное моделирование ногтей: когда красота жертв не требует, но отличного мастера — точно

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Украине 20:06 07.05.2020

Барышни, понимающие, что ухоженный внешний вид, если не 100% успеха в отношениях с окружающими, то 80% — точно, соврать не дадут: отличный маникюр — одна из обязательных составляющих красоты. Тем более сейчас, когда мастера «ногтевого дела» чудеса творят, создавая на женских пальчиках чуть ли не произведения искусства. Слышали ли вы об арочном моделировании ногтей — https://white-salon.com.ua/modelirovanie-nogtey/? Так вот, именно эта технология сегодня (наращивание ногтей гелем на пластину; на типсы; на формы) — на пике популярности. А всё потому, что арочное наращивание позволяет мастерам nail-индустрии делать клиентам  буквально идеальный маникюр.

Профессиональное моделирование ногтей гелем или акрилом обладает массой преимуществ перед обычным покрытием гель-лаком. Среди основных: ногти при таком маникюре имеют безупречную форму, становятся прочными и устойчивыми к внешним воздействиям. А ещё гелевое моделирование ногтей дает неограниченную свободу в выборе дизайна маникюра, — отмечают специалисты «Салона маникюра White».

Ещё один момент, который можно добавить «в копилку» арочного моделирования ногтей — этот способ наращивания позволяет скорректировать натуральную ногтевую пластину и исправить её изъяны. При этом так называемая «линия улыбки» выглядит безупречно ровной, чего при обычном маникюре добиться бывает непросто.

К слову, знатоки поговаривают, что со временем арочное наращивание «приучает» ногти быть красивыми и делает их практически «неубиваемыми» — такой маникюр на пальчиках его обладательницы невредимым остаётся в течение нескольких недель. Да, да! Мытьё посуды, генеральные уборки и игра в боулинг — не угрозы для ногтей, прошедших процедуру арочного наращивания. Однако настойчиво и грубо на прочность ноготки всё-же проверять не стоит: так, лучше поберечь их от воздействия химических средств, в составе которых есть ацетон.

Есть ли «минусы» у арочного моделирования ногтей? Ну как же без них… А именно:

  • технология. Она по-настоящему сложная и кропотливая — далеко не все мастера владеют ею в совершенстве, так что найти высококлассного профессионала в арочном моделировании очень непросто.
  • длительность процедуры. Классическое наращивание ногтей делается гораздо быстрее, чем арочное моделирование.
  • стоимость маникюра. Цена удовольствия не то, чтобы высока, но это точно не бюджетный вариант маникюра.

Но! Все эти «минусы» арочного моделирования, по словам ценителей отличного маникюра, с лихвой покрываются выше обозначенными «плюсами».

Что необходимо учесть, «замахиваясь» на арочное наращивание ногтей?

Первое и главное: ищите своего мастера! От класса специалиста в данном случае зависит всё. Технология сложна в исполнении, помните?

Второе: доверять ноготки можно только специалистам, использующим профессиональное оборудование, качественные материалы и строго соблюдающим правила безопасности и гигиены.

Мы, к примеру, используем гипоаллергенные гель-лаки, а также те, в которых отсутствуют вредные компоненты. Инструменты проходят четыре этапа стерилизации, включая медицинский автоклав. Стерилизованный инструмент хранится в крафт-пакете, который вскрывается при клиенте. В работе используются одноразовые абразивы для пилок и бафы, которые наклеиваются при клиенте и утилизируются сразу после процедуры, — озвучивают свой алгоритм работы с клиентами в «Студии маникюра White».

Арочное моделирование ногтей: когда красота жертв не требует, но отличного мастера - точно

иллюстрация: white-salon.com.ua

Третье: у арочного моделирования ногтей есть противопоказания. В частности, такой маникюр не рекомендуют делать беременным женщинам, а также тем барышням, которые проходят курс химиотерпаии. Ну и, конечно, грибок ногтей, а также повреждение ногтевой пластины — прямое противопоказание для проведения процедуры.

И, в завершение, обозначим ещё один значимый «плюс» арочного наращивания: оно позволяет создавать любую длину ногтей, так что такой маникюр прямо показан как любительницам относительно коротких ноготков, так и длинных.

Арочное моделирование ногтей: когда красота жертв не требует, но отличного мастера - точно

иллюстрация: nailart.online

Арочное моделирование ногтей: когда красота жертв не требует, но отличного мастера - точно

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