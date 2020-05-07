Арочное моделирование ногтей: когда красота жертв не требует, но отличного мастера — точно

Барышни, понимающие, что ухоженный внешний вид, если не 100% успеха в отношениях с окружающими, то 80% — точно, соврать не дадут: отличный маникюр — одна из обязательных составляющих красоты. Тем более сейчас, когда мастера «ногтевого дела» чудеса творят, создавая на женских пальчиках чуть ли не произведения искусства. Слышали ли вы об арочном моделировании ногтей — https://white-salon.com.ua/modelirovanie-nogtey/? Так вот, именно эта технология сегодня (наращивание ногтей гелем на пластину; на типсы; на формы) — на пике популярности. А всё потому, что арочное наращивание позволяет мастерам nail-индустрии делать клиентам буквально идеальный маникюр.

Профессиональное моделирование ногтей гелем или акрилом обладает массой преимуществ перед обычным покрытием гель-лаком. Среди основных: ногти при таком маникюре имеют безупречную форму, становятся прочными и устойчивыми к внешним воздействиям. А ещё гелевое моделирование ногтей дает неограниченную свободу в выборе дизайна маникюра, — отмечают специалисты «Салона маникюра White».

Ещё один момент, который можно добавить «в копилку» арочного моделирования ногтей — этот способ наращивания позволяет скорректировать натуральную ногтевую пластину и исправить её изъяны. При этом так называемая «линия улыбки» выглядит безупречно ровной, чего при обычном маникюре добиться бывает непросто.

К слову, знатоки поговаривают, что со временем арочное наращивание «приучает» ногти быть красивыми и делает их практически «неубиваемыми» — такой маникюр на пальчиках его обладательницы невредимым остаётся в течение нескольких недель. Да, да! Мытьё посуды, генеральные уборки и игра в боулинг — не угрозы для ногтей, прошедших процедуру арочного наращивания. Однако настойчиво и грубо на прочность ноготки всё-же проверять не стоит: так, лучше поберечь их от воздействия химических средств, в составе которых есть ацетон.

Есть ли «минусы» у арочного моделирования ногтей? Ну как же без них… А именно:

технология. Она по-настоящему сложная и кропотливая — далеко не все мастера владеют ею в совершенстве, так что найти высококлассного профессионала в арочном моделировании очень непросто.

длительность процедуры. Классическое наращивание ногтей делается гораздо быстрее, чем арочное моделирование.

стоимость маникюра. Цена удовольствия не то, чтобы высока, но это точно не бюджетный вариант маникюра.

Но! Все эти «минусы» арочного моделирования, по словам ценителей отличного маникюра, с лихвой покрываются выше обозначенными «плюсами».

Что необходимо учесть, «замахиваясь» на арочное наращивание ногтей?

Первое и главное: ищите своего мастера! От класса специалиста в данном случае зависит всё. Технология сложна в исполнении, помните?

Второе: доверять ноготки можно только специалистам, использующим профессиональное оборудование, качественные материалы и строго соблюдающим правила безопасности и гигиены.

Мы, к примеру, используем гипоаллергенные гель-лаки, а также те, в которых отсутствуют вредные компоненты. Инструменты проходят четыре этапа стерилизации, включая медицинский автоклав. Стерилизованный инструмент хранится в крафт-пакете, который вскрывается при клиенте. В работе используются одноразовые абразивы для пилок и бафы, которые наклеиваются при клиенте и утилизируются сразу после процедуры, — озвучивают свой алгоритм работы с клиентами в «Студии маникюра White».

Третье: у арочного моделирования ногтей есть противопоказания. В частности, такой маникюр не рекомендуют делать беременным женщинам, а также тем барышням, которые проходят курс химиотерпаии. Ну и, конечно, грибок ногтей, а также повреждение ногтевой пластины — прямое противопоказание для проведения процедуры.

И, в завершение, обозначим ещё один значимый «плюс» арочного наращивания: оно позволяет создавать любую длину ногтей, так что такой маникюр прямо показан как любительницам относительно коротких ноготков, так и длинных.