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Арсен Арзиев - новый заместитель министра сельского хозяйства Крыма
фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК

Арсен Арзиев — новый заместитель министра сельского хозяйства Крыма

Опубликовал: КрымPRESS в Сельское хозяйство Крыма 18:36 08.12.2021

Назначение Арсена Арзиева на должность заместителя министра сельского хозяйства Крыма состоялось по Распоряжению Председателя Совета министров РК Юрия Гоцанюка в соответствии с представлением заместителя Председателя Совета министров Республики Крым – министра сельского хозяйства Республики Крым Рюмшина А.В. от 27 октября 2021 года.

До назначения на должность замминистра Арсен Арзиев работал в ведомстве начальником управления имиджевой политики. В Минсельхозе Крыма трудится с 2015 года. Начинал деятельность специалистом отдела растениеводства и эфиромасличных культур, управление земледелия и эфиромасличных культур, затем — специалиста 2 категории, отдела зерновых и технических культур, управления растениеводства. Также осуществлял свою деятельность в должности ведущего специалиста отдела многолетних насаждений, управления растениеводства, помощника министра, помощника Заместителя Председателя Совета министров Республики Крым управления по обеспечению деятельности заместителей Председателя Совета министров Республики Крым Аппарата Совета министров Республики Крым. Имеет полное высшее образование Крымского федерального университета, бакалавр по направлению менеджмент. В 2018 году стал магистром государственного и муниципального управления, в 2019 — магистром агрономии. В должность заместителя министра вступил в чине Государственного советника Республики Крым 3 класса.  За 6 лет работы в ведомстве проявил лучшие лидерские качества: высокий уровень профессионализма, аналитические способности, целеустремленность, активность и трудолюбие, — сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК.

В рамках компетенции Арсен Арзиев будет курировать сферы растениеводства, животноводства, а также имиджевой политики.

Арсен Арзиев - новый заместитель министра сельского хозяйства Крыма

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