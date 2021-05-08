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«Артек» чествует ветеранов Великой Отечественной войны

«Артек» чествует ветеранов Великой Отечественной войны

Опубликовал: CrimeaPRESS в Артек 20:10 08.05.2021

7 мая «Артек» чествовал ветеранов Великой Отечественной войны. В праздничных мероприятиях приняли участие фронтовики, узники концлагерей и дети войны. Все они – сотрудники «Артека» разных лет. У каждого своя судьба, своя любовь к легендарному лагерю. И одна на всех Победа.

Встреча в канун Дня Победы ветеранов Великой Отечественной войны на территории детского центра, их общение с детьми и вожатыми –  одна из традиций «Артека». Это дань уважения людям, которые проработали здесь большую часть своей трудовой жизни, их труду на благо «Артека», — сообщает пресс-служба МДЦ «Артек».

«Артек» чествует ветеранов Великой Отечественной войны

Ветераны прошлись по Аллее героев-артековцев, возложили цветы к мемориалу Славы, увидели историческую реконструкцию «Фронтовой полигон», которая развернулась в парке комплекса лагерей «Горный». А еще поделились с вожатыми историями из жизни.

Радостно побывать в «Артеке», вся жизнь связана с этим местом. Спасибо за праздник и возможность пройтись по таким родным тропинкам, — говорили ветераны.

«Артек» чествует ветеранов Великой Отечественной войны

По словам вожатых, встреча с ветеранами войны и на «Артека» помогла им почувствовать сопричастность к Победе и к поколению, освободившему мир от фашизма. Такое общение помогает молодым педагогам почувствовать большую ответственность перед почетными гостями за Страну Детства.

«Артек» чествует ветеранов Великой Отечественной войны

Завершился праздник торжественным обедом с директором «Артека» Константином Федоренко. Руководитель поблагодарил дорогих гостей за Победу и «Артек», который они сохранили для будущих поколений.

Как важно было в послевоенные годы кратчайшие сроки восстановить крупнейшую детскую здравницу страны. Среди тех, кто внес вклад в это большое дело – сегодняшние ветераны «Артека», – подчеркнул Константин Федоренко.

«Артек» чествует ветеранов Великой Отечественной войны

Он выразил благодарность ветеранам за вдохновляющий пример и пообещал и дальше следовать ему в главном – внимательно и бережно относиться к истории.

«Артек» чествует ветеранов Великой Отечественной войны

Тех, кто не смог приехать на праздник в детский центр, вожатые-волонтеры навестили адресно – вручили подарки, передали поздравления и благодарность от всего «Артека». Константин Федоренко подчеркнул, что «Артек» Международный детский центр постарается всем ветеранам по необходимости оказывать содействие в решении бытовых вопросов.

«Артек» чествует ветеранов Великой Отечественной войны

Фото: пресс-служба МДЦ «Артек».

«Артек» чествует ветеранов Великой Отечественной войны

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