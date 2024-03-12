Прямо сейчас:
Главная | Актуально | «Артек»: число сотрудников МДЦ увеличится почти на треть
актуально в республике
«Артек»: число сотрудников МДЦ увеличится почти на треть
фото: МДЦ "Артек"

«Артек»: число сотрудников МДЦ увеличится почти на треть

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:05 12.03.2024

Число сотрудников Международного детского центра (МДЦ) «Артек» увеличится почти на треть в связи с развитием инфраструктуры и вводом новых объектов. Об этом ТАСС сообщил директор МДЦ Константин Федоренко:

Инфраструктура, кадры и образование — основные направления развития детского центра. В настоящее время ежедневно 2,5 тыс. сотрудников выходят для того, чтобы центр работал. Они в первую очередь задействованы в образовательном процессе. Это те, кто сопровождает состояние здоровья детей, а также контролируют вопросы безопасности, содержания инфраструктуры, озеленения и благоустройства. <…> В целом мощность «Артека» будет предусматривать одновременное присутствие 4,5 тыс. детей. К 2,5 тыс. сотрудников, которые есть сейчас, около 1 тыс. человек добавится в период ввода новых мощностей. 

Основной набор новых сотрудников начнется в 2025 году.

«Артек» — в прошлом самый знаменитый пионерский лагерь СССР — основан в 1925 году. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году детский центр, который состоит из девяти лагерей, стал федеральной собственностью. «Артек» — один из самых результативных государственных проектов в Крыму. В 2014 году завершен основной этап реконструкции МДЦ, создана инфраструктура. «Артек» принимает более 40 тыс. детей в год.

источник: ТАСС

Просмотры: 6

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: МДЦ "Артек"

Комментарии для сайта Cackle
МДЦ "Артек"
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.