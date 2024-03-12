«Артек»: число сотрудников МДЦ увеличится почти на треть

Число сотрудников Международного детского центра (МДЦ) «Артек» увеличится почти на треть в связи с развитием инфраструктуры и вводом новых объектов. Об этом

Инфраструктура, кадры и образование — основные направления развития детского центра. В настоящее время ежедневно 2,5 тыс. сотрудников выходят для того, чтобы центр работал. Они в первую очередь задействованы в образовательном процессе. Это те, кто сопровождает состояние здоровья детей, а также контролируют вопросы безопасности, содержания инфраструктуры, озеленения и благоустройства. <…> В целом мощность «Артека» будет предусматривать одновременное присутствие 4,5 тыс. детей. К 2,5 тыс. сотрудников, которые есть сейчас, около 1 тыс. человек добавится в период ввода новых мощностей.

Основной набор новых сотрудников начнется в 2025 году.

«Артек» — в прошлом самый знаменитый пионерский лагерь СССР — основан в 1925 году. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году детский центр, который состоит из девяти лагерей, стал федеральной собственностью. «Артек» — один из самых результативных государственных проектов в Крыму. В 2014 году завершен основной этап реконструкции МДЦ, создана инфраструктура. «Артек» принимает более 40 тыс. детей в год.

источник: ТАСС