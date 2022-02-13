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«Артек» готовится принять вторую смену 2022 года

«Артек» готовится принять вторую смену 2022 года

Опубликовал: CrimeaPRESS в Артек 20:49 13.02.2022

МДЦ «Артек» начинает обратный отсчет до старта второй смены 2022 года «Штурманы книжных морей». Она пройдет с 13-14 февраля по 5-6 марта.

Каждое новое начало смены – это радость от встречи с детьми, эмоции и творчество. А февральская смена – это еще и предвкушение весны. Коллектив детского центра тщательно готовится встретить артековцев. Сотрудники вносят последние штрихи в план смены, репетируют концерты, создают уют вокруг, — сообщает пресс-служба Международного детского центра.

«Артек» готовится принять вторую смену 2022 года

Артековцы 2-й смены уже на пути в детский центр. Для безопасности детей в пунктах отправки и прибытия – аэропорт, вокзал, автовокзал – организован «Зеленый коридор».

«Артек» готовится принять вторую смену 2022 года

Продолжает действовать четырехпороговый входной медицинский контроль за состоянием здоровья каждого ребенка: в местах прибытия, в медицинском пункте базы-гостиницы «Артека» в Симферополе, по прибытии в детский лагерь и в медпунктах лагерей после распределения в отряды.

«Артек» готовится принять вторую смену 2022 года

В детском центре тем временем проведена полная внутренняя дезинфекция всех помещений. Проверено наличие средств индивидуальной защиты. С учётом рекомендаций Роспотребнадзора, Министерства здравоохранения и Министерства просвещения России масками, антисептиками, а также информационными табличками оборудованы все помещения для проживания, столовые и рекреации.

За три недели у каждого артековца будет возможность проявить лучшие качества, научиться чему-то новому. Чтобы смена прошла радостно и легко, подарила только самые приятные впечатления, мы внимательно относимся к образовательной программе. Делаем упор на отрядные дела, а важные общеартековских события организуем так, чтобы лагеря и отряды не пересекались, – отмечает руководитель программы смены Юрий Кравченко.

«Артек» готовится принять вторую смену 2022 года

Для вожатых и воспитателей дни перед заездом насыщены приятными хлопотами. В корпусах готовят отрядные уголки, застилают кровати свежими простынями и мягкими покрывалами. Вожатые придумывают новы игры, репетируют творческие номера, с которыми выступят на вечерах знакомств.

«Артек» готовится принять вторую смену 2022 года

Фото и материалы: пресс-служба МДЦ «Артек».


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