«Артек» и Следственный комитет России поздравили ветеранов с 75-летием Победы

7 мая 2020 года, в преддверии 75-летия Великой Победы, Международный детский центр «Артек» и Следственный комитет РФ провели патриотическую акцию «Вместе к Победе». Директор «Артека» Константин Федоренко, вожатые детского центра и сотрудники СК адресно развезли лекарства и продовольственные подарки, поздравили с праздником ветеранов в Гурзуфе, Краснокаменке, Ялте и Алуште.

«Артек» был и остается примером во всем. Кто собственными поступками, поведением, работой показывал пример? Конечно, вожатые. «Артек» всегда уделяет внимание людям, которые стали участниками и свидетелями той страшной войны, – говорит директор «Артека» Константин Федоренко. – В этом году ограничения не позволили нам пригласить ветеранов в Международный детский центр и сделать для них праздник, не дали возможность лучшим детям страны пообщаться с людьми, сопричастными к великому подвигу советского народа. Мы приняли решение навестить каждого из них лично.

Сотрудники «Артека» вписали в летопись Великой Отечественной войны немало славных страниц: воевали на передовой, участвовали в партизанском движении, ковали Победу в тылу, а после войны вложили много сил, чтобы восстановить «Артек» и вернуть новым поколениям мальчишек и девчонок страну Детства. Чествование ветеранов – одна из важных традиций «Артека». В предпраздничные майские дни артековцы совместно с сотрудниками СК России выражают уважение и благодарность героям за подвиг и неоценимый вклад в Победу.

Константин Фелоренко отметил, что патриотическая акция проводится совместно со стратегическим партнером и другом «Артека» – Следственным комитетом РФ:

Мы очень надеемся, что пример такого взаимодействия с ведомствами и организациями вдохновит участников онлайн-проекта «Артека» «Время памяти славы» и тех, кто просто смотрит нас в эфире, на поступок – поздравить, поблагодарить, уделить внимание ветеранам. И сделать это с учетом всех требований безопасности!

Шефство над ветеранами Великой Отечественной войны и ветеранами «Артека» активно поддерживают вожатые, которые осуществляют волонтерскую работу. Это юноши и девушки из 40 регионов страны, студенты 70 образовательных организаций. Сегодня будущие педагоги показывают пример на территории детства, а уже завтра будут примером в школах и детских садах. «Сегодня вожатые стали нашими проводниками, проводниками наших чувств и благодарности этим людям», – добавляет Константин Федоренко.

В отряде волонтеров «Артека» – 22 человека. При организации волонтерской работы, особенно в условиях пандемии, очень важна дисциплина, знание и выполнение инструкций, соблюдение санитарно-гигиенических требований безопасности. Все ребята прошли обучение онлайн, получили сертификаты и бейджи, позволяющие официально оказывать социальную помощь.

В канун 75-летия Победы вместе с СК России вожатые адресно доставили лекарства, продовольственные подарки. И, конечно, поздравили героев! Встрече с молодежью и возможностью пообщаться ветераны-артековцы были безмерно рады.

Волонтеры посетили 148 ветеранов «Артека», среди них 17 ветеранов Великой Отечественной войны – участники боевых действий, узники концлагерей, вдовы фронтовиков и «дети» войны. Эти люди посвятили детскому центру большую часть своей трудовой жизни, возрождали и восстанавливали разрушенный в годы войны детский лагерь, создавали его славную историю.

Среди них Елена Андреевна Михайлова – участница боевых действий, подполковник. Ей было 17 лет, когда, окончив курсы медсестер, она отправилась в блокадный Ленинград.

Я жила в Москве. Немцы уже были близко, все москвичи бросились в военкомат записываться в ополчение. 14-летние мальчишки прибавляли себе годы, чтобы только попасть на фронт. Я тоже пришла и сказала, что поеду оказывать медицинскую помощь. Меня отправили в Ленинград, – вспоминает Елена Андреевна.

Патронажные медсестры выполняли нелегкую работу: помогали больным и истощенным ленинградцам рубить мебель на дрова, готовили хвойный отвар для сердечников и больных цингой. Через год из 1600 девочек-медсестер из Ленинграда вернулись домой только 400… А Елена Андреевна пошла фронтовыми дорогами дальше. После боев на Курской дуге была награждена медалью «За отвагу».

Так много сейчас фальсификации, лжи о войне. Я обязана рассказать правду юному поколению, – говорит участница Великой Отечественной войны. – Я 33 года проработала в «Артеке». «Артек» был лагерем санаторного типа, и тогда собирали со всей страны лучших медиков и лучших вожатых. Я благодарна «Артеку»: ко мне приходят и в праздники, и вне праздников, и продукты мне приносят, и поздравляют. Это самое большое счастье.

Своей историей с волонтерами поделилась и Вера Ивановна Потеруха, когда началась война, ей было два года:

Мой отец – Иван Васильевич Потеруха, воевал на Первом украинском фронте. Он погиб 6 марта 1944 года. Их, погибших, тогда хоронили в лесах Белорусии, где пришлось, сразу на месте. Я узнала, где он похоронен через Ялтинский военкомат. Ездила в Гомельскую область, в деревню Чирковичи. Прямо у трассы там стоит памятник – на плитах увековечены фамилии всех захороненных. Мы с мамой возложили к памятнику лавровый венок из «Артека».

Также в эти предпраздничные дни без внимания не остались ветераны следствия. Вожатые «Артека» и сотрудники Следственного комитета России вместе поздравили с праздником Леонида Михайловича Шестернева. От имени председателя СК РФ ветерану вручили памятную медаль, посвященную 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Я родился в Белоруссии, служил четыре года на Северном флоте, оттуда поступил на обучение в Харьковский институт по направлению политотдела. А после приехал в Крым, работал 10 лет старшим следователем в Саках и стал начальником следственного подразделения в Алуште, – рассказал Леонид Михайлович. – В следственных органах работал 25 лет. Плакать хочется от радости – мне 84 года, и я не ожидал такого поздравления. Приятно, что ветеранам уделили такое внимание. Мы бодро держимся и будем держаться еще.

В период ограничительных мер артековские вожатые второй раз выезжают к ветеранам,созваниваются с ними, узнают о состоянии их здоровья. Сотрудники «Артека» признаются, что становятся волонтерами по зову сердца. Для них важно оказывать посильную помощь и встречаться с уникальными людьми – нашими ветеранами.

Для меня это важно, потому что воевал мой дед. Даже небольшая помощь, внимание для ветеранов очень ценны. Когда мы приезжаем к ним, они нам очень рады, у них слезы на глазах от того, что о них помнят, заботятся. И говорят спасибо «Артеку». Мне нравится помогать ветеранам, пусть даже в малом. Я готов приносить им радость, как когда-то они подарили миру радость Победы, — отмечает вожатый детского лагеря «Лазурный» Максим Баев.

фото: пресс-служба МДЦ «Артек»