«Артек» начинает принимать детей из разных регионов России в январе

МДЦ «Артек» открывает свои двери для ребят из регионов, благополучных по заболеваемости коронавирусной инфекцией, начиная со второй смены «На пороге научных открытий», которая стартует 29 января.

В настоящее время «Артек» ведет активную работу по обеспечению безопасного пребывания детей. Положительный опыт деятельности «Артека» в течение непростого прошлого года позволил выработать новые регламенты по предупреждению возможного инфицирования. Сотрудники центра проходят тест ПЦР и принимают участие в вакцинации, организованной в приоритетном порядке для сотрудников образовательных организаций.

Безопасность детей всегда была и остается одним из главных приоритетов «Артека». Комплекс реализуемых мероприятий предусматривает реагирование на любые возможные угрозы. Защита ребят от новой инфекции, вне всякого сомнения, является сегодня нашей важнейшей задачей, которую мы решаем, используя как собственный опыт, так и рекомендации Роспотребнадзора и Минздрава России, с которыми всегда работаем в тесном взаимодействии, — отметил директор «Артека» Константин Федоренко.

Напомним, путевки в МДЦ «Артек» выделяются в качестве поощрения за успехи, достигнутые ребенком в учебе, творчестве, спорте и иной социально полезной деятельности. Обязательным условием участия в конкурсе за путевку является регистрация ребенка в АИС «Путевка» на сайте артек.дети. После регистрации ребенку необходимо в личном кабинете заполнить профиль (персональные данные ребенка), добавить достижения за последние 3 года (грамоты, дипломы и т.д.) и подать заявку на получение путевки, прикрепляя достижения непосредственно к заявке.