 «Артек: навигация в будущее»: Международный детский центр принимает участников 12-й смены

27 сентября Международный детский центр принимает участников 12 смена 2020 года «Артек: навигация в будущее». В течение двух недель школьники Крыма и Севастополя будут знакомиться с классическими и современными профессиями, что может стать точкой отчета в профессиональном самоопределении детей в мире будущего и выборе собственной профессиональной траектории. Смена продлится до 10 октября.

Для того, чтобы сегодня состояться в качестве развитой и успешной личности, человеку необходимо брать на себя максимальную инициативу в проектировании своей будущей жизни. Необходимо понимать себя, свои сильные и слабые стороны, учиться осознанно принимать решения, – говорит руководитель смены Люция Файзиева.

На формирование именной этих качеств и нацелена образовательная программа 12 смены, ключевым словом в названии которой выбрано слово «навигация». А эпиграфом смены стали слова Константина Ушинского «Если вы удачно выберете труд и вложите в него всю свою душу, то счастье само отыщет вас».

События смены будут разворачиваться вокруг попытки ответить на главный вопрос: как проложить путь к будущей профессии? В течение смены артековцы проживут каждый свою историю, связанную с выбором профессии, смогут погрузиться в мир артековских традиций, приобрести новых друзей.

Траектория развития по пути к своей мечте начнется в первые дни смены по трем векторам движения: вектор «АРТЕКиЯ», вектор «ПрофессияиЯ»; вектор «ЗдоровьеиЯ». Индивидуальная навигация в мир профессий каждого ребенка будет включена в работу своего отряда и «Артека» в целом.

Каждый тематический вектор будет наполнен разнообразной деятельностью. В финале смены на конкурсных платформах, спортивных площадках, туристических маршрутах, театральных подмостков, в конференц-залах состоятся встречи всех артековцев – ребят с совершенно разными мечтами о будущим, но уже с уверенностью как к ней двигаться.

Книга смены – «Приключения барона Мюнхаузена» Рудольфа Эрих Распе. А вдохновителем и помощником для каждого артековца становится её главный герой – барон Мюнхгаузен. Своим примером он, наверняка, сможет убедить ребят, что выход из сложной ситуации всегда можно найти, если верить в себя и в победу, никогда не унывать и брать юмор на вооружение.

Среди событий смены отметим:

30 сентября – 7 октября Чемпионат профессий «Точка роста- «Артек»;

5 октября – фестиваль воздушных змеев, празднование Дня учителя, Дня медика;

8 октября – конкурс проектов «ПРОФИ–2020»;

9 октября – «Встреча перед расставанием» «Герои наших дней».

Фото и материалы: пресс-служба МДЦ «Артек».