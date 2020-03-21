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«Артек» отменил апрельскую смену
Фото: пресс-служба МДЦ "Артек"

«Артек» отменил апрельскую смену

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:10 21.03.2020

Внимание! IV смена в МДЦ «Артек» отменена!

Международный детский центр «Артек» отменил смену, которая должна была состояться со 2 по 23 апреля.

Уважаемые родители и школьники! На основании Протокола заседания Оперативного штаба Министерства просвещения Российской Федерации по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) от 20 марта 2020 года, в связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в стране и мире ФГБОУ МДЦ «Артек» отменяет реализацию образовательных программ, планируемых в период с 2-3 апреля по 22-23 апреля, — сообщает пресс-служба «Артека».

Уточняется, что основанием для возврата денежных средств за приобретенные авиа- и железнодорожные билеты являются:

— Протокол заседания Оперативного штаба Министерства просвещения Российской Федерации по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) от 20 марта 2020 года (скачать протокол).

— Указ главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым» (https://rk.gov.ru/ru/document/show/20571);

В настоящее время «Артек» работает в штатном режиме. Санитарно-эпидемиологическая обстановка благополучная. Как подчеркнули в Международном детском центре, данные меры направлены на сохранение здоровья детей.

«Артек» отменил апрельскую смену

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