«Артек» отметит День семьи, любви и верности в рамках смены «Артек» – волшебный киномир»

Для «Артека» 8 июля — это не просто день, насыщенный событиями и праздничными мероприятиями. Для всех нас, кто занимается воспитанием детей, семья — это базовая ценность нашего общества. На протяжении многих лет в своей ежедневной работе с детьми наши педагоги транслирует семейные ценности, потому что по своей природе семейное воспитание основано на чувствах, которые испытывают люди друг к другу. Именно чувства определяют нравственную атмосферу отряда, взаимоотношений, возникающие между детьми. Артековский отряд для ребенка на короткое время становится семьей, а сам «Артек» — домом. Домом, в котором царят забота, доброта и понимание. А для педагогов Международного детского центра День семьи, любви и верности – это повод еще раз обратиться к проблемам семейного воспитания, которые стали особенно актуальными в настоящее время. Мы все понимаем, что от воспитания подрастающего поколения зависит будущее нашей страны, — цитирует пресс-служба директора МДЦ «Артек» Константин Федоренко.

День начнется с торжественных церемоний в детских лагерях. В программе дня — выставки рисунков, конкурсы социальной рекламы, психологические занятия «Поговорим о семейных ценностях», беседы в отрядах. Дети поделятся друг с другом своими семейными традициями, споют любимые песни. Участники праздника встретятся с представителями семейных династий «Артека», которые много лет живут в любви и согласии, воспитывают детей, внуков и правнуков. Дети узнают о духовных ценностях и традициях этих семей и о том, как их берегут и передают из поколения в поколение.

В ходе общеартековской акции «Привет моей семье!» через веб-камеры, установленные во всех лагерях «Артека», и социальные сети ребята смогут передать привет своим родным и близким во все уголки страны.

По традиции, артековцы направят домой почтой «Артека» праздничные открытки. А в рамках фестиваля творчества «Город мастеров» изготовят сувениры и поделки для себя и своих близких.

Все мероприятия пройдут с учетом мер эпидемиологической безопасности, основанных на предписаниях Роспортребнадзора, федеральных и региональных органов управления здравоохранением.

Участниками пресс-конференции также стали генеральный директор Фонда социально-культурных инициатив Сергей Смирнов, начальник управления культуры администрации городского округа Муром Владимирской области Валерий Козлов, директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Министерства здравоохранения РФ Елена Байбарина, генеральный директор музея-заповедника «Царицыно» Елизавета Фокина, заместитель директора по научной работе Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова Минздрава России Лeйла Адамян, директор Всероссийского детского центра «Орленок» Александр Джеус.

Спикеры рассказали о программе и формате проведения мероприятий, городах-участниках и традициях праздника.