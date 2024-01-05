«Артек» помнит: герой-артековец Володя Дубинин ушел защищать Родину в 12 лет

4 декабря, в Международном детском центре «Артек» вспоминали о подвиге пионера-героя и артековца Володи Дубинина. Он прожил яркую, но очень короткую жизнь. В 1941 году за выдающиеся достижения в учебе и общественную работу Володя был направлен в «Артек», где отдыхал в «Верхнем» лагере (сейчас комплекс лагерей «Горный»).

Когда началась война, Володя ушел защищать Родину вместе с партизанами. 12-тилетнего Володю партизаны любили, для них он был общим сыном. Со своими друзьями Толей Ковалёвым и Ваней Гриценко Володя Дубинин ходил в разведку. Юные разведчики доставляли ценные сведения о расположении частей врага, о численности немецких войск. Партизаны, опираясь на эти данные, планировали свои боевые операции.

Разведка помогла в декабре 1941 г. отряду дать достойный отпор карателям. В штольнях во время боя Володя Дубинин подносил солдатам боеприпасы, а после заменил тяжелораненого бойца. Володя был маленького роста, поэтому мог выбираться по очень узким лазам. Благодаря данным Володи, советская артиллерия подавила точки немецкой дивизии, которые рвались к Сталинграду. За это мальчика наградили орденом Красной Звезды.

В конце декабря 1941 года воины-десантники освободили Керчь. Партизаны знали об этом, но выйти на поверхность не могли, кругом были мины. Воинские части начали разминирование проходов. И тут опять на помощь старшим пришли пионеры. Володя Дубинин через знакомый лаз, выбрался на поверхность, показал сапёрам места установки мин. В канун 1942 года командование поставило задачу разведчику Дубинину добраться до Аджимушкайских каменоломен и связаться с базировавшимся там партизанским отрядом.

Но, когда Володя отправился выполнять приказ, наткнулся на… советских солдат. Это были бойцы морского десанта, которые в ходе Керченско-Феодосийской операции освободили Керчь.

Радости Володи и его боевых товарищей не было предела. Но гитлеровцы окружили Старокарантинские каменоломни сетью минных полей, и партизаны не могли покинуть их. Выйти там, где выходил Володя, взрослые физически не могли. И тогда Володя вызвался быть проводником у сапёров. Первый день разминирования прошёл успешно, но 4 января 1942 года около 10 утра у входа в каменоломни прогремел мощный взрыв. На мине подорвались четыре сапёра и Володя Дубинин. Погибших сапёров и Володю похоронили в братской партизанской могиле в Молодёжном парке Керчи.

На Аллее героев в «Артеке» установлен белоснежный бюст артековца Володи Дубинина, отдавшего жизнь за Родину.

Фото и материалы: пресс-служба МДЦ «Артек».