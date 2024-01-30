«Артек» поздравляет киностудию «Мосфильм» со 100-летним юбилеем!

«Мосфильму» — сто лет!

Поздравляю коллектив «Мосфильма» со знаменательным юбилеем!

На протяжении 100 лет легендарная киностудия является ведущим предприятием отечественной киноиндустрии и дарит миллионам зрителей незабываемые эмоции и впечатления.

С первых дней своего существования «Мосфильм» является центром притяжения для талантливых режиссёров, сценаристов, операторов, художников. Здесь великие мастера смогли воплотить в жизнь свои идеи, а фильмы Сергея Эйзенштейна, Григория Александрова, Михаила Калатозова, Андрея Тарковского, Эльдара Рязанова стали золотым фондом российского и мирового киноискусства.

«Мосфильм» и «Артек» – почти ровесники. Страна Детства всегда привлекала кинематографистов. В 1935 году киностудией «Мосфильм» в артековской бухте снимался кинофильм «Новый Гуливер» – первый в мировой кинематографии полнометражный фильм, созданный средствами объёмной мультипликации. А 68 лет назад была создана своя киностудия «Артекфильм», которая в разные год активно сотрудничала с «Мосфильмом». Детский центр не прерывает свою связь с киноискусством: уже 31 год здесь проходит международный кинофестиваль, а артековская природа и атмосфера, как и почти столетие назад, вдохновляет создателей кино.

На «Мосфильме» живет дух творчества, а коллектив с большой любовью относится к своему делу. И во многом это заслуга руководителя и выдающегося режиссёра Карена Шахназарова.

Желаю киностудии, чье творческое наследие является гордостью отечественной культуры, процветания, а профессионалам высокого класса – новых премьер и вдохновения.

Константин Федоренко, директор Международного детского центра «Артек»

Источник — сайт МДЦ «Артек».