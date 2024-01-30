Прямо сейчас:
Главная | Актуально | «Артек» поздравляет киностудию «Мосфильм» со 100-летним юбилеем!
актуально в республике
«Артек» поздравляет киностудию «Мосфильм» со 100-летним юбилеем!

«Артек» поздравляет киностудию «Мосфильм» со 100-летним юбилеем!

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:57 30.01.2024

«Мосфильму» — сто лет!

Поздравляю коллектив «Мосфильма» со знаменательным юбилеем!

На протяжении 100 лет легендарная киностудия является ведущим предприятием отечественной киноиндустрии и дарит миллионам зрителей незабываемые эмоции и впечатления.

С первых дней своего существования «Мосфильм» является центром притяжения для талантливых режиссёров, сценаристов, операторов, художников. Здесь великие мастера смогли воплотить в жизнь свои идеи, а фильмы Сергея Эйзенштейна, Григория Александрова, Михаила Калатозова, Андрея Тарковского, Эльдара Рязанова стали золотым фондом российского и мирового киноискусства.

«Артек» поздравляет киностудию «Мосфильм» со 100-летним юбилеем!

«Мосфильм» и «Артек» – почти ровесники. Страна Детства всегда привлекала кинематографистов. В 1935 году киностудией «Мосфильм» в артековской бухте снимался кинофильм «Новый Гуливер» – первый в мировой кинематографии полнометражный фильм, созданный средствами объёмной мультипликации. А 68 лет назад была создана своя киностудия «Артекфильм», которая в разные год активно сотрудничала с «Мосфильмом». Детский центр не прерывает свою связь с киноискусством: уже 31 год здесь проходит международный кинофестиваль, а артековская природа и атмосфера, как и почти столетие назад, вдохновляет создателей кино.

Узнайте больше:  «С целью локализации угроз безопасности». На границе Крыма и Херсонщины введен особый режим перемещения

«Артек» поздравляет киностудию «Мосфильм» со 100-летним юбилеем!

На «Мосфильме» живет дух творчества, а коллектив с большой любовью относится к своему делу. И во многом это заслуга руководителя и выдающегося режиссёра Карена Шахназарова.

«Артек» поздравляет киностудию «Мосфильм» со 100-летним юбилеем!

Желаю киностудии, чье творческое наследие является гордостью отечественной культуры, процветания, а профессионалам высокого класса – новых премьер и вдохновения.

Константин Федоренко, директор Международного детского центра «Артек» 

Источник — сайт МДЦ «Артек».

 

Просмотры: 12

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: МДЦ "Артек"

Комментарии для сайта Cackle
МДЦ "Артек"
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.