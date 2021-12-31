«Артек» поздравляет с Новым годом

Новый год в «Артеке» — это время красивой и доброй сказки, прекрасная возможность порадовать подарками своих друзей и вожатых. А, как известно, лучший подарок тот, что сделан своими руками. Придумать новогодние идеи и воплотить их артековцам помогает «Мастерская Деда Мороза», организованная педагогами студий детского творчества. Об этом сообщает пресс-служба МДЦ «Артек».

Празднование Нового года станет главным событием 15 смены. Артековцы встретят 2022 год в атмосфере домашнего уюта и тепла, с загадыванием желаний, добрыми пожеланиями, личными подведениями итогов года.

В преддверии праздника мы хотим поделиться с вами теплом наших сердец и зарядить вас на весь 2022 год артековским оптимизмом, безграничной верой в свои силы, в свою мечту, дружбу и любовь! С боем новогодних курантов «Артек» войдет в год, наполненный яркими событиями! Пусть и для вас он станет временем новых возможностей и свершений, самых смелых планов и грандиозных проектов, а каждый ваш день – теплым и радостным. Желаю вам быть причастными к реализации дел и задач, приносящих пользу нашей стране, обществу и миру, в котором мы живем! Верьте в настоящее чудо, свою удачу и свою звезду, во все то, что делает вас сильными, добрыми и счастливыми! Мира и добра вашему дому, здоровья вашим родным и близким, — обратился со словами поздравления директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко.

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