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«Артек» поздравляет с праздником весны!
Фото: пресс-служба МДЦ "Артек"

«Артек» поздравляет с праздником весны!

Опубликовал: CrimeaPRESS в Артек 14:50 08.03.2024

Поздравление с праздником 8 Марта директора МДЦ «Артек» Константина Федоренко.

Дорогие женщины!

Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем! Этот прекрасный весенний праздник является символом бесконечной любви искреннего восхищения и глубокого уважения к дорогим нашим женщинам, которые дарят миру новую жизнь, хранят тепло семейного очага, берегут и приумножают славные традиции материнства. Ваша жизненная стойкость, уверенность и поддержка вдохновляют на новые свершения. Вы активно проявляете себя во всех сферах деятельности общества.

Слова искренней признательности я адресую женщинам нашей большой артековской команды – благодаря вам наш общий дом «Артек» находится в заботливых руках. Спасибо вам за душевную заботу, мудрость и умение сопереживать. Рядом с вами каждый наш воспитанник чувствует радость, гармонию и спокойствие. Благодарю каждую из вас за самоотверженный труд, профессионализм и ответственность.

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Особая благодарность ветеранам войны и ветеранам «Артека». Вы защищали Отечество, без устали трудились, вдохновляя всех беззаветной верой в лучше.

Низкий поклон всем женщинам, чьи мужья и сыновья сегодня защищают Родину. Ваши мужчины – настоящие герои! Уверен, они вернутся с победой, потому что их любят и ждут дома, потому что в них верит вся Россия.

Милые женщины! Пусть в ваших домах всегда царят любовь, мир и благополучие! Желаю вам душевного комфорта, безграничного женского счастья, заботы и уважения близких людей.

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