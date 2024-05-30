«Артек» продолжает оказывать поддержку бойцам СВО

Коллектив Международного детского центра «Артек» собрал денежные средства на закупку необходимого оборудования для подразделений крымских добровольцев и мобилизованных. Коптер «Mavic 3T» с тепловизером и 5 дронов-камикадзе от умельцев Крыма передали на позиции в Херсонской зоне специальной военной операции.

Подарки из «Артека» бойцам, работающим на Херсонском направлении, передали представители Народного фронта во главе с руководителем регионального исполкома Народного фронта в Крыму Аллой Вертинской. Передавая оборудование бойцам, она отметила:

В «Артеке все болеют за вас, переживают. Каждый раз, когда мы с ними связываемся, они передают самые теплые пожелания, а мы передаем им ваши новости.

Mavic 3T –это новейший квадрокоптер, разработанный специально для профессионалов, он оснащен передовой тепловизионной камерой и способен обнаруживать цели с исключительной точностью, что делает его незаменимым инструментом.

Спасибо большое всему коллективу «Артека», что про нас не забываете, поддерживаете такими подарками. Ваша помощь помогает нам уничтожать технику, блиндажи, укрепления, а это самое главное. Будем стараться делать все для победы. Победа будет за нами. Враг будет разбит. Слава России, – поблагодарили сотрудников детского центра военнослужащие.

Также представители Народного фронта передали на передовую пять дронов от крымских умельцев. Среди мастеров отец бойца, который принимает участие в СВО. Изготовлением важного для фронта оборудования умельцы занимаются в свободное от работы время.

Данный дрон способен уничтожать технику за миллионы долларов. Они очень быстрые, такие, что враг не успевает убежать. С каждым готовым дроном мне хочется делать все больше и больше. Чем больше я сделаю, тем больше наших солдат останется в живых, больше наших парней вернется домой, – говорит один из мастеров.

«Артек» регулярно поддерживает участников специальной военной операции. Например, в прошлом году на средства сотрудников детского центра были закуплены квадрокоптер, тепловизор и прицелы и переданы в Запорожскую зону специальной военной операции, где работал артековец, доброволец с позывным «Енот».

Кроме этого, в патриотических акциях активно участвуют воспитанники детского центра: ребята пишут письма бойцам, делают для них поделки, готовят вкусные угощения, собирают артековские оливки. Детские подарки на передовую бойцам доставляют большие друзья «Артека», представители Народного фронта.

Фото и материалы: пресс-служба МДЦ «Артек».