Жаркое лето «Артека»: с днем рождения, детский лагерь «Полевой»

Сегодня, 13 июня, свой 61 день рождения празднует детский лагерь «Полевой». На карте «Артека» он появился в 1963 году. Из всех уголков России и других стран летят сюда самые добрые пожелания. Поздравляем команду «Полевого» и его юных воспитанников с праздником!

Юбилейный день для артековцев «Полевого» и их наставников начался с торжественной церемонии на костровой площади. Поздравляя всех с праздником, начальник лагеря Роман Грановский сказал:

Сегодня детскому лагерю «Полевой» исполняется 61 год. Поздравляю всех вас с общим праздником! Прежде всего хочется, чтобы дети жили в мире, чтобы каждый ребенок нашей страны побывал в «Артеке», приобрел много новых знаний и эти знания транслировал у себя. Желаю, чтобы вы нашли друзей, которые останутся с вами на всю жизнь. Желаю вам мира, добра и любви. Я надеюсь, что у вас все сбудется.

Вспомнили в этот день о знаменитых артековцах «Полевого», среди которых и художник-график Надя Рушева. Ее фразу – «Моя жизнь делится на две половины: до «Артека» и после» – знают миллионы людей. И это подтверждают сотни других артековских историй!

Лагерь, наполненный энергией молодости и добра, поздравляют артековцы со всей страны. Ребята подготовили музыкальные и хореографические композиции, показали театральное представление и сказали много добрых и красивых слов: «будь всегда таким рыжим, веселым и задорным», «чтобы ты оставался таким же дружным», «желаю счастья и большого успеха», «пусть всегда будет также круто и классно», «желаю лагерю продвижения, удачи и всего самого наилучшего».

Впереди у артековцев насыщенный праздничный день. Желаем всем хорошего настроения и самых ярких впечатлений. С днем рождения, детский лагерь «Полевой»!

СПРАВКА: в начале 60-х в «Артеке» появился комплекс лагерей «Прибрежный»: тогда на месте пустырей стали расти корпуса и новый артековский парк. Специалисты-садовники, а вместе с ними вожатые и дети-артековцы, высаживали кедры, маслины, лавр, акацию, магнолию и многие другие растения. Деревья обжились, вытянулись вверх, окружили зеленью дорожки и тропинки, и теперь уже трудно поверить, что когда-то здесь были виноградные плантации и дикий кустарник.

На территории комплекса расположены спортивные и игровые площадки, костровые площади, столовые, разноцветные двухэтажные детские корпуса. В «Полевом» корпуса носят названия полевых цветов: «Колокольчик», «Ромашка», «Василек», «Фиалка», «Незабудка». С высоты птичьего полёта видна столовая, об архитектурных особенностях которой красноречиво говорит её название — «Круг». Своё второе рождение лагерь получил после реконструкции в июне 2016 года. Современный «Полевой» рассчитан на 400 мест.

Фото и материалы: пресс-служба МДЦ «Артек».