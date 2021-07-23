Артековцы подняли триколор над Адаларами в честь российских олимпийцев

Также во время подготовки к Олимпийским играм 1980 года в Москве артековцы решили организовать Малые олимпийские игры в Крыму. Когда олимпийский факел вспыхнул в олимпийской чаше на Центральном стадионе в Лужниках, загорелся огонь и над артековским стадионом. Зажгла его греческая девочка, отдыхавшая в «Артеке». Затем факел с олимпийским огнем из рук в руки передавали представители всех континентов Земли – дети разных стран, разных национальностей, разного цвета кожи. Это был гимн дружбе!

В феврале 2018 года, в ответ на официальную церемонию открытия игр в Пхёнчхане, где российская сборная выступала без государственных символов, «Артек» поддержал российских спортсменов символической церемонией открытия Олимпийских игр, на которой артековцы подняли Государственный флаг России и, образовав олимпийские кольца, исполнили Государственный гимн Российской Федерации. И сегодня своими делами артековцы декларируют, что гражданами нашей страны все отечественные спортсмены воспринимаются монолитной командой, представляющей Россию.

Вечером 2500 тысячи ребят, участники 8 смены «Артек» – волшебный киномир», соберутся на «Артек-Арене» и исполнят гимн России. Руководитель «Артека» подчеркнул, что событие носит и педагогическую составляющую: «Артековцы увидят, что вместе они – сила, что они могут добиться большого результата».