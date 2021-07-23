Артековцы подняли триколор над Адаларами в честь российских олимпийцев

В день открытия Олимпийских игр в Токио, «Артек» поддержал российских спортсменов, которые выступают в состязаниях под нейтральным флагом. В знак признательности и уважения к олимпийцам дети подняли триколор над одним из главных символов «Артека» и Южного берега Крыма – скалами Адаларами. Юные граждане пообещали с гордостью нести знамя своей Родины и сказали, что «Артек» всегда будет верить в каждого, кто приносит славу своей стране.
Сегодня вместе с вожатыми артековцы решили поддержать российских спортсменов – героев страны и легендарных личностей, поддержать свою страну. Мы знаем: наши спортсмены лучшие, флаг России достоин того, чтобы подниматься на международных соревнованиях. Мы знаем, что наша страна – это то место, где должны проходить все международные события, которые в спортивном сообществе считаются олимпом – это и олимпиады, и чемпионаты мира, – отмечает директор «Артека» Константин Федоренко.
Также во время подготовки к Олимпийским играм 1980 года в Москве артековцы решили организовать Малые олимпийские игры в Крыму. Когда олимпийский факел вспыхнул в олимпийской чаше на Центральном стадионе в Лужниках, загорелся огонь и над артековским стадионом. Зажгла его греческая девочка, отдыхавшая в «Артеке». Затем факел с олимпийским огнем из рук в руки передавали представители всех континентов Земли – дети разных стран, разных национальностей, разного цвета кожи. Это был гимн дружбе!
В феврале 2018 года, в ответ на официальную церемонию открытия игр в Пхёнчхане, где российская сборная выступала без государственных символов, «Артек» поддержал российских спортсменов символической церемонией открытия Олимпийских игр, на которой артековцы подняли Государственный флаг России и, образовав олимпийские кольца, исполнили Государственный гимн Российской Федерации. И сегодня своими делами артековцы декларируют, что гражданами нашей страны все отечественные спортсмены воспринимаются монолитной командой, представляющей Россию.
Вечером 2500 тысячи ребят, участники 8 смены «Артек» – волшебный киномир», соберутся на «Артек-Арене» и исполнят гимн России. Руководитель «Артека» подчеркнул, что событие носит и педагогическую составляющую: «Артековцы увидят, что вместе они – сила, что они могут добиться большого результата».
СПРАВКА:
XXXII летние Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года в Токио (Япония), сохранив приставку «2020». Игры должны были состояться летом 2020 года, но из-за пандемии коронавируса их перенесли на год. Это первые в истории Олимпийские игры, которые проходят в нечетный год. Восьмая смена «Артек» — волшебный киномир», посвященная киноискусству, проходит с 4 июля по 25 июля. Участниками смены стали 2600 детей из 85 регионов. Задача – погрузить школьников в волшебный мир кино, дать детям возможность проявить себя в широком спектре ролей – от актера до продюсера. С 2017 года путевки в Международный детский центр «Артек» распространяются в качестве поощрения за достижения активных детей посредством АИС «Путевка» на основе электронного портфолио. За 2017 – 2021 гг. в системе зарегистрировано почти 480 тысяч детей со всей России https://sn.ria.ru/20210405/artek-1603929069.html В 2021 году МДЦ «Артек» готов принять 32 000 детей в рамках 15 смен. В «Артеке» созданы все условия эпидемиологической безопасности.
фото: пресс-служба МДЦ «Артек»
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