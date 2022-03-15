Артековцы написали письма поддержки военнослужащим в госпиталь Севастополя

Артековцы 3 смены «Полюс дружбы – Артек» написали письма и нарисовали открытки, которые будут отправлены в военный госпиталь в г. Севастополь. Ребята выразили свою поддержку защитникам Родины и пожелали им скорейшего выздоровления.

Дорогой солдат, будь ты рядовой или генерал, от всех детей «Артека» благодарим тебя за мужество и отвагу, – такими слова артековцы решили поддержать военнослужащих, которые находятся в госпитале в городе Севастополь, — отмечают в пресс-службе МДЦ «Артек».

Помогать людям, дарить им тепло и радость – ценность, которая передается от поколения к поколению артековцев на протяжении всей 96-летней истории «Артека».

В своих посланиях дети рассказывают о себе, делятся впечатлениями об «Артеке», выражают слова благодарности и уважения. Чтобы поддержать солдат, ребята также создают красивые рисунки и слагают стихи:

Все их тревоги и подъемы —

Это наш счастливый день,

Неба синь над крышей дома

И цветущая сирень.

Мы знаем, как вам трудно, и никакие слова не могут выразить наше уважение к вам. Знайте: страна гордится своими защитниками! Каждый человек волнуется за вашу жизнь! Каждый благодарен за ваше мужество, – говорится в одном из детских писем.

Артековцы уверены, что поддержка важна для каждого, кто оказался в сложной ситуации. Они надеются, что их письма и рисунки порадуют военнослужащих и поспособствуют их скорейшему выздоровлению.

Именно поддержка делает нас сильными, помогает справляться с трудностями. Вооруженные силы – это опора нашей государственности, – уверен Владимир Золотых из Феодосии. Очень важно поддерживать воинов, которые защищают нашу страну, свой народ. Благодаря им мы радуемся, живем счастливо. Дети, конечно, понимают суть сложившейся ситуации. Мы поддерживаем наших защитников. Я пожелал солдатам скорейшего выздоровления и счастья, – сказал Михаил Одинокий из Рязанской области. Участие в такой акции – это важно для меня. Очень хочется, чтобы люди, которые госпитализированы, выздоровели. Хочется передать им слова благодарность за храбрость, героизм, стойкость, – сказал Полина Козлова из Твери.

В севастопольский госпиталь все детские послания передадут вожатые Международного детского центра «Артек».

фото: пресс-служба МДЦ «Артек»

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