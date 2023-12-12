 Артековцы поставили спортивные рекорды в День Конституции РФ

В День Конституции РФ в МДЦ «Артек» стартовал фестиваль «Россия – спортивная держава». Спортивный фестиваль в детском центре – это праздник здорового образа жизни, командных побед и личных достижений. Юные спортсмены продемонстрировали свои навыки во флорболе, киберспорте FIFA 2023, игре в дартс, плавании.

В другие дни фестиваля также пройдут соревнования по стрельбе из пневматической винтовки и настольному теннису. Самые ловкие, быстрые, выносливые участники заслужили и уважение сверстников и стали обладателями артековских наград. Свои рекорды юные спортсмены посвятили Дню Конституции Российской Федерации.

В 14-ю смену «МЫ – больше, чем Я!» одним из главных спортивных событий стал фестиваль спорта «Россия – спортивная держава». В состязаниях, которые проходят во Дворце спорта, принимают участие отряды всех детских лагерей «Артека». Соревнования показали физическую подготовку участников, умение работать в команде и зарядили хорошим настроением.

Сегодня первый день спортивного фестиваля, в рамках которого проходят общеартековские соревнования по флорболу и киберспорту. Важно проводить такие соревнования для детей, чтобы они могли познакомиться с разными видами спорта. Благодаря таким спортивным событиям, ребята больше привлекаются к активному образу жизни и тренируют навыки выносливости, – рассказала инструктор детского лагеря «Морской», тренер по волейболу Татьяна Драгунская.

Регулярные занятия спортом укрепляют здоровье, повышают выносливость и устойчивость к перегрузкам, развивают организованность и силу воли. На соревнованиях артековцы продемонстрировали приобретенные спортивные навыки, получили объективную оценку уровня своих достижений. Победа в соревнованиях стала лучшей мотивацией продолжения спортивных занятий.

По словам артековцев, фестиваль спорта – это не только спортивное состязание. Событие дало возможность увидеть, что движение вперёд – это путь к победам. Ребята считают, что День Конституции – значимый праздник для всей страны, и своим участием в соревнованиях они выступили в поддержку основного Закона нашей страны, показали, насколько этот праздник важен для всех людей.ивное состязание. Событие дало возможность увидеть, что движение вперёд – это путь к победам. Свои рекорды юные спортсмены посвятили Дню Конституции Российской Федерации.

Фото и материалы: пресс-служба МДЦ «Артек».