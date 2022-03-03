Артековцы празднуют Широкую Масленицу

В МДЦ «Артек» прошел кулинарный мастер-класс по выпечке блинов. Артековцы приготовили главное угощение Масленичной недели – отведали сами и угостили друзей.

Мука высшего сорта, отборные яйца, свежее молоко и «щепоточка дружбы» – вот рецепт идеальных артековских масленичных блинов. Под руководством шеф-повара мастер-классов и анимации ЗАО «Комбинат дошкольного питания» Алены Ерофеевой первой угощение приготовила команда поваров из детского лагеря «Лазурный».

Алена научила артековок пользоваться кухонным оборудованием, как это делают настоящие шефы, правильно замешивать тесто, готовить сытные и сладкие начинки для блинов. А юные повара рассказали о том, как пекут блины и празднуют Масленицу у себя дома.

Мне понравился мастер-класс! Я его провела с людьми, которых очень люблю – с ребятами из своего отряда. Наши блинчики обещают быть очень вкусными. Обязательно приготовлю их дома. Моя мама была в «Лазурном» в 1990-м году. Хочу угостить ее, чтобы она окунулась в детство и почувствовала артековскую атмосферу, – говорит Аня Метлицкая из Москвы.

Девочки внимательно запоминали пропорции, ингредиенты и кулинарные секреты, чтобы потом порадовать блинами друзей и семью.

Рада отпраздновать Масленицу в «Артеке». Мы сегодня испекли блины с разными начинками – и сытные, и сладкие. Все они очень вкусные, потому что сделаны с душой, с любовью. Мы очень старались! Хотим угостить наших мальчиков из отряда. Всем в эту неделю я желаю счастья, добра, больше времени проводить с близкими и ценить это время, – говорит София Воробьева из поселка Красный Октябрь Краснодарского края.

Приобщение детей к кулинарии важно: это ценный практический навык и объединяющий семейный или дружеский досуг. В масленичную неделю в столовых «Артека» пройдет четыре мастер-класса, в них поучаствуют ребята из разных лагерей детского центра.

Фото и материалы: пресс-служба МДЦ «Артек».

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