«Артеку» — 99 лет. Как отмечали День рождения самого известного детского лагеря

99-летие МДЦ «Артек» отмечали с размахом. Праздничными площадками стали сцены, костровые площадки, аллеи, творческие мастерские лагерей, стадионы и даже акватория Черного моря.

16 июня на девяти костровых Международного детского центра собрались более 3 тысяч детей из всех регионов России и пяти зарубежных государств.

В адрес любимого детского центра звучали самые теплые слова. Вся большая семья артековцев разных поколений в каждом уголке земного шара желала «Артеку» процветания и добра.

Поздравляя юных участников праздника, директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко отметил, что через год «Артек» будет праздновать свое 100-летие:

За это время наша семья стала не просто большая, она стала огромная – 1 миллион 700 тысяч артековцев! Когда вернетесь домой, первое, что сделайте – обнимите и поблагодарите своих родителей. Это те люди, которые очень любят вас и делают для вас все, чтобы вы были счастливыми. Сегодня обязательно не забудьте позвонить своим педагогам и поблагодарить их за то, что находитесь здесь.

Директор детского центра подчеркнул, что день рождения «Артека» – это еще и праздник любви и уважения к Родине:

От всех нас, от наших общих достижений зависят настоящее и будущее России! Уверен, вы уедите из «Артека» с уверенностью, что сможете сделать этот мир лучше. Именно вы, целеустремленные, нацеленные на достижения, будете ставить и решать задачи, которые приведут Россию к успешному будущему. Пусть ваши таланты, творчество, инициативы делают нашу страну еще лучше!

На праздничной линейке артековцы вспоминали историю детского центра, лучшие песни и стихи о любимом лагере.

В бухте «Артека» в своем парадном шествии выстроились артековские корабли разной величины и с разной историей. За морской феерией «Дорога в море» с берега наблюдали более трех тысяч ребят, которые собрались на День рождения Страны Детства со всей России и иностранных государств.

Морской праздник, посвящённый девяносто девятилетию «Артека», открыло прохождение ботика «Святой Николай» – исторической реплики «Дедушки Российского флота». Событие напомнило детям об истории создания российского флота и о том, кто стоял у его истоков – императоре Петре Великом, а также дал детям представление о современных морских программах на примере артековских профильных отрядов и секций.

В акватории «Артека» развернулось настоящее состязание – свое умение управлять различными плавсредствами продемонстрировали как артековцы морских программ, так и опытные специалисты. Перед отрядами, разместившимися на набережной им. Юрия Гагарина, прошла шхуна «Святая Татьяна», построенная на средства Фонда Президентских грантов для реализации совместных морских проектов МДЦ «Артек» и Молодежной Морской Лиги.

С уверенностью можно сказать, что алые паруса «Святой Татьяны» стали «визитной карточкой» морских программ «Артека».

Ребята приветствовали суда артековского флота и своих гостей: 10 яхт «Оптимист», 15 ялов, 10 каяков и 2 лодки прибрежной гребли и 3 гребли. Кроме того, в День рождения к праздничной программе артековской Флотилии присоединились катера Росгвардии, МЧС, пограничной службы ФСБ России.

Затем в море прошла показательная гонка судов по классам. Яхты, ялы и каяки взяли старт, преодолели дистанцию между буйками и финишировали в порту «Артека». Зрители увидели выучку и мастерство юных спортсменов, а самим участникам гонка подарила заряд эмоций.

Морская часть праздник стала кульминацией Дня рождения «Артека». Завершились же торжества концертной программой «99 лет» и «Встречей перед расставанием» — торжественной клятвой артековцев, в которой все ребята пообещали друг другу хранить дружбу, обретенную здесь, и быть верными девизу «артековец сегодня – артековец всегда».

Участниками традиционной «Встречи перед расставанием» стали более трех тысяч школьников из всех регионов России и 5 иностранных государств, в числе которых Беларусь, Узбекистан, Таджикистан, Иран, Египет.

У нас не обычная «Встреча перед расставанием», а праздничная. «Артеку» исполнилось 99 лет! Сердце «Артека» невероятно большое, доброе и бьется каждый день только благодаря вам. Буквально на этой неделе на одной из встреч наш Президент Владимир Путин сказал, что жить надо ради того, ради чего можно умереть. И день рождения «Артека» – это праздник любви и уважения к Родине. От всех нас, от наших общих достижений зависят настоящее и будущее России! Уверен, вы уедите из «Артека» с уверенностью, что сможете сделать этот мир лучше. Именно вы, целеустремленные, нацеленные на достижения, будете ставить и решать задачи, которые приведут Россию к успешному будущему, – отметил директор «Артека» Константин Федоренко.

Почетным гостем «Встречи перед расставанием» стал участник специальной военной операции.

Невозможно точно определить ценность «Артека». То, что делает «Артек», это бесценно. Помните об этом каждый день. Низкий поклон сотрудникам «Артека» всех времен. Я рад видеть, что наше будущее сейчас формируется в правильном направлении ценностей. Вы, дети, – наше будущее. Нам, бойцам специальной военной операции, это очень важно. С днем рождения, «Артек», – сказал военнослужащий.

Музыкальный спектакль стал ярким рассказом о необъятной, величественной стране – России. Восхищают ее леса и поля, горы и моря. А главное – это люди, которые были вчера и сегодня, которые будут завтра. Главное – талантливые, умные и храбрые дети нашей страны. Это для них и для детей всего мира 99 лет назад был создан «Артек», ставший воплощением детской мечты.

Красной линией через все представление прошло утверждение, что для детей нет преград: они живут наукой и техникой, придумывают удивительные изобретения. Надя Рушева – юная художница, она оставила после себя более десяти тысяч рисунков. Саманта Смит – девочка, которая хотела жить в мире без войны. Андрей Хлопин в 10 лет объяснял природные явления, которые не мог пояснить ни один ученый. Евгений Кисин первый сольный концерт на пианино дал в 11 лет.

Перед участниками смены «прошли» и дети-герои. Витя Коробков – партизан, мальчишка, который в 15 лет осознал и уверенно сказал: «Передайте маме, я умер за Родину». Женя Табаков – самый юный герой России, спасший свою сестру, единственный семилетний обладатель Ордена Мужества. Ваня Макаров спас из реки свою одноклассницу, которая провалилась под лёд. Алина Гусакова и Денис Фёдоров во время страшного пожара спасли троих человек….

По традиции на «Встрече перед расставанием» состоялось вручение главной награды детского центра – знака общественного признания «Звезда Артека».

В завершении события по артековской традиции мальчики подарили девочка розы в знак дружбы. Дети вместе подвели итоги смены, попрощались друг с другом и с «Артеком».

Фото и материалы МДЦ «Артек»