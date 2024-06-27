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Артисты ского академического музыкального театра поделились со зрителями «Летним настроением»

Артисты Крымского академического музыкального театра поделились со зрителями «Летним настроением»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Театры Крыма 22:08 27.06.2024

Как сообщает пресс-служба министерства культуры РК, с успехом прошли концерты «Летнее настроение» Государственного академического музыкального театра Республики Крым.

В дополнение к своей июньской афише республиканский театр представил концертную программу в двух действиях, которая прошла в сопровождении симфонического оркестра (главный дирижер — заслуженный деятель искусств Крыма Эльмира Мухтерем).

Зрители смогли посетить мероприятие в Ялтинском театре им. А. П. Чехова и в Крымском музыкальном театре в Симферополе. Программы были наполнены яркими номерами — ведущие солисты театра исполнили композиции «Птица счастья», «Стану солнцем», «Палуба», «Королева красоты», «Виноградная лоза», «Короли ночной Вероны» и другие известные песни, – отмечает пресс-служба республиканского министерства культуры.

Завершив 69-й театральный сезон премьерной постановкой мюзикла «Мата Хари», крымский театр запланировал гастроли в Липецк.

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