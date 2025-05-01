В Севастополе — IX Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей «Сказочное королевство»

С 1 по 7 июня 2025 года в нашем городе пройдет IX Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей «Сказочное королевство». Фестиваль за годы своего существования продемонстрировал более 120 спектаклей от представителей театрального искусства из 55 городов нашей Родины.
С момента объявления о начале приема заявок в начале апреля этого года оргкомитет получил 77 заявок от театров из различных уголков России, что значительно превышает показатели предыдущих лет.
Есть коллективы из отдаленных регионов, которые стремятся стать участниками фестиваля и присылают свои заявки в первых рядах. Это театры из Рязани и Омска, к которым в этом году присоединился коллектив из Перми, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя руководителя фестиваля, директор Севастопольского театра юного зрителя Андрея Маймусова.
Первый фестивальный день откроет спектакль Севастопольского театра юного зрителя «Тео – театральный капитан» в постановке Ивана Пачина. Вечером того же дня состоится специальный показ концерта «Театр с оркестром», созданного совместно с Оркестром Росгвардии под руководством Валентина Таева.
Показы спектаклей пройдут на двух сценах театра:
—основная сцена по адресу проспект Гагарина, 16 — ежедневно в 11:00 и 18:30;
– сцена «Океан» по адресу улица Правды, 13 — ежедневно в 15:00.
Дополнительно планируются специальные показы, о которых будет сообщено отдельно.
Всего в ходе формирования программы в нее вошло 20 спектаклей, отражающих разнообразие жанров, стилей и подходов в театральном искусстве для детей.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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