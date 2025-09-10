В Ялте — IV Фестиваль любительских театров

Именно с этой традиции, печь такие пироги, пошло название «капустников»: весёлых вечеров с шутками и творческими импровизациями. Особый рецепт был и в семье Чеховых. Сестра писателя, Мария Павловна, собственноручно пекла их и угощала артистов после премьерных показов чеховских спектаклей, — отметила глава администрации города Ялта Янина Павленко.

Участников Фестиваля приветствовали директор ГБУК РК «Крымский литературно-художественный мемориальный музей-заповедник» Владимир Савельев, директор ГАУК РК «Ливадийский дворец-музей», а в недавнем прошлом руководитель «Дома-музея им. А.П. Чехова в Ялте» Лариса Ковальчук. заместитель директора ГАУ РК «Государственный академический музыкальный театр Республики Крым», руководитель Ялтинского театра им. А.П. Чехова Геннадий Абросимов.

Открыл фестиваль спектакль «Три сестры и брат» режиссёра Ксении Стрелец из Санкт-Петербурга, который прошел в мемориальном саду Белой дачи. Далее, на протяжении четырех дней своё творчество будут демонстрировать талантливые коллективы из Таганрога, Севастополя и Южного берега Крыма.

10 сентября в 15:00 зрители увидят театральные миниатюры детского театра-студии «Мельпомена» (Таганрог), а в 16:30 состоится выступление студии актерского мастерства «Одиссей» (Гурзуф). 11 сентября в 16:30 пройдет иммерсивный спектакль-экскурсия от театра живой истории «Эпоха» (Севастополь). 12 сентября в 16:30 зрителей приглашают на выступление театра-студия «БИ-6» (Ялта). И в день закрытия фестиваля, 13 сентября, перед зрителями выступят ялтинские театральные студии «Вишневый сад» и «Импровизация» с постановками по мотивам произведений А.П. Чехова.

Вход на любой день фестиваля — свободный. С подробной программой можно ознакомится на официальном сайте Дома-музея А. П. Чехова: https://yalta-museum.ru/ru/publish/v-dome-muzee-a-p-chehova-v-jalte-projdet-iv-festival-ljubitelskih-teatrov-.html

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта