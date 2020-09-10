Аутсорсинг: почему кадровое делопроизводство и бухучёт стоит доверить профессионалам «со стороны»

Те, кто сегодня занимается предпринимательством, соврать не дадут: в последнее время моментов, связанных с обеспечением функционирования компаний, стало значительно больше. Каждый год (а то и месяц) появляются нововведения, которыми законодатели пытаются систематизировать работу предприятий и урегулировать их внутренние рабочие процессы. Результат? Номинально, конечно, такие изменения… вроде бы… призваны облегчить деятельность компаний, внося упорядоченность. Однако на деле не всё так просто. Во многих случаях оказывается, что квалификация сотрудников предприятий не соответствует предъявляемым к ним требованиям и буквально не позволяет идти в ногу со временем. Да и далеко не все компании и тем более ИП могут позволить себе держать в штате классных специалистов, которые бы «держали нос по ветру», мгновенно подстраиваясь под ситуацию, а значит — гарантируя, что деятельность предприятий будет вестись в рамках закона и не вызовет претензий со стороны контролирующих органов.

Именно поэтому всё громче эксперты призывают руководителей компаний самого разного уровня и масштаба учиться «перекладывать на чужие плечи» свои дела и проблемы. А, выражаясь бизнес-языком, — открыть для себя аутсорсинг: «передачу, на основании договора, определённых видов или функций производственной предпринимательской деятельности другой компании, действующей в нужной области». И в первую очередь речь идёт о https://dailypersonal.ru/vedenie_kadrovogo_deloproizvodstva.html ведении кадрового делопроизводства и бухгалтерского учёта. Почему? Да потому что допущенные предприятиями ошибки в этих сферах… без преувеличения… бывают «смерти подобными» и уж точно выливаются в большую «копеечку», если дело вдруг доходит до штрафов, санкций и судебных споров.

Что являет собой аутсорсинг?

Вкратце: с заключением договора наниматель и аутсорсинговая компания вступают в правовые отношения. В договоре прописывается пакет услуг, который и определяет круг обязанностей, передаваемый компанией сторонним специалистам. Как результат:



Качественная организация делопроизводства позволяет упростить работу с сотрудниками компании, избежать конфликтных ситуаций и судебных разбирательств. Во многих случаях вести кадровые документы бывает дешевле и эффективнее, если доверить эту работу организации, занимающейся аутсорсингом, — отмечают специалисты агентства Daily Personal.

Плюсы такого разделения обязанностей? Три основных:



упорядоченность процессов, гарантия безошибочной работы, своевременное выполнение задач;

основной штат компании может заниматься чисто производственными вопросами , не вникая в дела, связанные с общением с государственными и контролирующими органами;

может , не вникая в дела, связанные с общением с государственными и контролирующими органами; н ет необходимости содержать в штате ряд специалистов , которым надо помимо зарплаты оплачивать больничные , отпускные и социальные пособия . Издержки при грамотном аутсорсинг-подходе, как правило, можно сократить вдвое.

Особенно перечисленные выше пункты актуальны, когда дело касается ведения бухгалтерского учёта. Ведь эта деятельность на данном этапе настолько зарегламентирована, что без досконального знания процессов осуществлять её практически невозможно. Как показывает практика, основные затруднения возникают при начислении заработных плат и составлении налоговых деклараций. И на этом «горят» сегодня многие: статистика неумолима — такого рода ошибки около 80% российских предприятий совершают с незавидной регулярностью, что приводит к штрафным санкциям со стороны надзорных организаций, а в ряде случаев и ставит под угрозу существование предприятия как такового.

Именно поэтому всё больше компаний определяют для себя аутсорсинг расчета заработной платы как единственно верное решение при ведении бизнеса в современных условиях.

Насколько сложно перевести компанию на аутсорсинг?

Не сложно. Но это утверждение оправданно только тогда, когда партнёрские отношения заключаются с компанией, гарантирующей качество оказываемых услуг. Доверять свои дела можно специалистам с добротной репутацией в этой сфере! Ведь происходит не только передача определённых функций, но и раскрытие информации, которая идёт под грифом «конфиденциально».

Главный момент, который стоит взять во внимания, подбирая аутсорсинговую компанию: отдавать предпочтение стоит той, у которой с клиентами складываются долгосрочные (идеально — многолетние) отношения. Это показатель клиентоориентированности, а по сути — это гарантия того, что компания умеет «подстраиваться» под нужды и потребности клиентов, обеспечивая их деятельность должным образом.

Второй момент: хорошая аутсорсинговая компания та, специалисты которой не делят вопросы и задачи на лёгкие и сложные, берясь за одни, но отказываясь от других. Эксперты настоятельно рекомендуют выбирать в партнёры тех аутсорсеров, чье профессиональное кредо — «работа с клиентами под ключ».