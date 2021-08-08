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Аутстаффинг - простой способ оптимизировать расходы компании
фото: fauxels (pexels.com)

Аутстаффинг — простой способ оптимизировать расходы компании

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Украине 17:47 08.08.2021

Сегодня буквально каждая компания наряду с получением прибыли сосредоточена на том, чтобы максимально оптимизировать расходы. Каждый, разумеется, вкладывает в эту задачу свой смысл, но факт для всех остаётся фактом: денег больше там, где умеют их разумно тратить. Так вот, по словам экспертов, один из наиболее результативных способов и работоспособность предприятия сохранить, и существенно сэкономить — это изменение кадровой политики. И нет! О сокращении сотрудников, когда один… в итоге… буквально «пашет» за троих, речь не идёт. Специалисты подсказывают иной путь решения проблемы — перевод компании на аустаффинг. Выражаясь сухим деловым языком:

  • аутстафиинг — это переоформление работников (вывод) в штат другой компании (специализирующейся на оказании такого рода услуг!). При этом ваши сотрудники остаются работать на своих местах, выполнять прежние функции, но все организационные вопросы, связанные с ними (в том числе, касающиеся документации) ложатся на плечи «нового работодателя» или — компании-аутстаффера.

Что важно знать о такой схеме работы? Главное:

  • по этой формуле работают многие западные компании и компании, которые проповедуют западный стиль управления персоналом;
  • услуга отлично оправдывает себя в случае с организациями, штат которых превышает 100 человек;
  • аутстаффинг позволяет снизить расходы на непрофильные расходы предприятия, а также на содержание персонала как такового.

Кроме того, аутстаффинг даёт возможность работодателям снизить правовую и юридическую ответственность: как перед сотрудниками (решение трудовых споров берёт на себя компания-аутстаффер), так и в отношениях с различными надзорными и контролирующими органами и ведомствами. Трудовыми инспекциями, в том числе:

Когда они находят определенные нарушения в кадровом учете, ответственность ложится и на руководство, а не только на самого сотрудника. Соответственно компания выплачивает существенные штрафы.  Соглашаясь на услуги аутстаффинга рабочего персонала, вы получите гарантированную защиту от любых проверок, так как фактически у вас не будет числиться ни одного сотрудника. Все процедуры взаимодействия и общения в данном случае переходят в обязанности аутстаффера, — поясняют в компании SUN ONE, оказывающей такого рода услуги в Украине.

Здесь, вероятно, самое время подчеркнуть: аутстаффинг — как форма работы с персоналом — хорош только тогда, когда сотрудничество осуществляется с компанией-аутстаффером высокого уровня. С опытом, с соответствующей репутацией и т.д. Только так можно быть уверенными в том, что схема будет работать правильно, законно и оправдает даже самые завышенные ожидания.

И ещё: строительство, ремонт, монтаж оборудования, клининг, торговля, пищевая и производственная промышленность — те сферы, в которых руководители компаний всё чаще обращаются к услугами аутстафферов.

И — да: аутстаффинг — идеальная схема работы в тех случаях, когда речь идёт о сотрудниках-иностранцах, которых необходимо нанимать, следуя нормам миграционного законодательства.

Аутстаффинг - простой способ оптимизировать расходы компании

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