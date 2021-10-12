«Аварийная» хроника недели от Госавтоинспекции Севастополя  

За прошедшую неделю на дорогах Севастополя произошло 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб, 16 получили различные травмы, в том числе восьмилетний пассажир. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД выявили 415 административных правонарушений, в том числе 37 водителей управляли транспортным средством в состоянии опьянения, 7 из которых повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность, 25 водителей выехали на полосу, предназначенную для встречного движения в нарушение ПДД, 17 нарушили правила перевозки детей в салоне автомобиля, — говорится в сообщении.

На предстоящей неделе автоинспекторы проведут в Севастополе профилактические мероприятия «Бахус», «Розыск», «Скорость», «Перевозчик», «Пешеходный переход», «Нетрезвый водитель», «Обгон».