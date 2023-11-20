Аварийные бригады «Крымэнерго» круглосуточно ликвидируют повреждения в электрических сетях

Без электроэнергии все еще остаются тысячи потребителей.

Вследствие неблагоприятных погодных явлений (дождь, порывистый ветер) с 18 по 20 ноября 2023 года в сетях ГУП РК «Крымэнерго» фиксируются аварийные отключения. Специалисты работают круглосуточно, однако массовость повреждений и сохраняющиеся сложные метеоусловия не позволяют одномоментно ликвидировать все нарушения.

За прошедшие сутки в зоне ответственности «Крымэнерго» суммарно было обесточено 132 линий 6-10 кВ, из которых 116 к настоящему моменту введены в работу.

По состоянию на 9:00 20 ноября 2023 года обесточенными остаются 16 линий электропередачи 6-10 кВ, без электроснабжения — около 8600 потребителей. В первую очередь энергетики запитывают социальные объекты, применяя при необходимости РИСЭ (резервные источники снабжения электроэнергией). В настоящее время над устранением повреждений в сетях работают 110 основных и дополнительных бригад (242 человека), 111 единиц техники, — сообщают энергетики.

«Крымэнерго» напоминает номер для приема SMS-информации об авариях: +79789936951.