ГУП РК «Крымэнерго» опубликовало графики временных отключений

Специалисты ГУП РК «Крымэнерго» разместили информацию о временных отключениях электроэнергии на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте», а также в телеграм – канале «Крымэнергоинформ».

16 июля вследствие технологического нарушения в энергосистеме Юга России прекратилось электроснабжение большей части жителей Крыма (более 200 тысяч чел.). По указанию диспетчера Черноморского регионального диспетчерского управления (ЧРДУ) было введено ступенчатое отключение электроэнергии. Данная мера коснулась абонентов всех городских округов и районов Республики Крым.

В ускоренном режиме сотрудники ГУП РК «Крымэнерго» составили графики временных отключений (ГВО). Вся информация размещена в официальных группах предприятия, а также направлена в администрации муниципальных образований.

Кроме того, по информации Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым, на территории всего полуострова сохраняется пожароопасная ситуация. Температура воздуха может достигать +38 + 40 градусов. В связи с этим сохраняются риски возникновения аварийных отключений электроснабжения.

17 июля в 9:00 состоялось оперативное совещание руководства и начальников районов электрических сетей ГУП РК «Крымэнерго» с первым заместителем министра топлива и энергетики Владимиром Воронкиным. В ходе мероприятия были разработаны меры для скорейшего восстановления энергетической инфраструктуры республики. В частности, 17 июля текущего года будут происходить временные отключения электроснабжения на территории всего полуострова с периодичностью 2-3 часа.

Данная мера вынужденная и носит временный характер. Крымчан и гостей полуострова просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.