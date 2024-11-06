В «Крымэнерго» появилась новая электротехническая лаборатория

ГУП РК «Крымэнерго» приобрело новую многофункциональную электротехническую лабораторию ЭТЛ-10. Она смонтирована на базе автомобиля «Газель NEXT», позволяет быстро и качественно проводить комплексные испытания электрооборудования, своевременно выявлять его дефекты, осуществлять диагностику и поиск повреждений подземных кабельных линий до 10 кВ любого типа изоляции с использованием приборов предварительной и точной локализации.

Одним из ключевых преимуществ передвижной электролаборатории является мощный дизельный двигатель, что делает ЭТЛ-10 универсальным инструментом, подходящим для работы как в городской среде, так и в сложных условиях горной местности Южного берега Крыма, — рассказали специалисты «Крымэнерго».

Кузов лаборатории разделен на два функциональных отсека. В операторском отсеке расположена микропроцессорная система управления. Все силовое оборудование располагается в высоковольтном отсеке и гальванически развязано с системой управления, что исключает опасность поражения персонала электрическим током. Кроме того, в машине установлена климатическая установка, что позволяет работать как в условиях низких, так и высоких температур.

Применение новой ЭТЛ позволит энергетикам снизить количество аварийных ситуаций, связанных с износом или скрытыми дефектами оборудования, и повысить надежность работы электросетевого комплекса.