Авдеевское направление — обстановка на 10.06.24. Карта СВО

Авдеевское направление сегодня — последние новости. Карта СВО. Армия России вчера вечером приступила к штурму населенного пункта Яснобродовка. Штурм идёт с трёх сторон. Противник ожесточенно сопротивляется, прикрывая отход своих подразделений Наши бойцы заняли Юго-Восточную часть населенного пункта. Идёт продвижение в Новоалександровке у Уманского и Семёновки.

В Новоалександровке российские войска продвинулись вдоль трёх улиц на глубину до 1.02 км, Северо-западнее Уманского ВС РФ закрепились в лесополосе на глубину до 500 метров, с мест приходят сообщения, что реальное продвижение наших войск гораздо больше по глубине.

Наши подразделения продвинулись на севере от Уманского к Новопокровскому, а на западе приближаются к Скучному. ВС РФ вошли на окраины Карловки, ведут бои на подступах к жилой застройке. В Новопроковском наши зацепились за восточные окраины и накапливают ресурсы для продвижения. В Соколе, передовым штурмовым группам удалось добраться до центра населенного пункта, ВСУ отчаяно, но безуспешно сопротивляются.

ВС РФ продолжают с боями двигаться в районе Константиновки. В Парасковиевке – зачистка западных окраин. В Георгиевке – аналогично, однако здесь ВСУ оказывают серьезное сопротивление, пытаясь контратаковать. Продолжаются городские бои в Красногоровке. По всему фронту активно работает артиллерия и авиация ВС РФ.

Ранее некоторые подразделения ВСУ, например 42-я ОМБр, были переброшены под Харьков для сдерживания наступления Северной группировки войск. Это дало российским войскам возможность продвинуться вглубь позиций и пробить оборону на ряде участков.

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Карта боевых действий СВО 10.06.24 (Авдеевское направление)

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Авдеевское направление — потери бронетехники ВСУ

Спецназ показал, как уничтожил очередную американскую БМП Bradley в боях на фронте Авдеевское направление. Бронемашина врага уничтожена бойцами группировки «Центр» в ходе наступления на Покровском направлении. Заметив цель, оператор FPV-дрона выполнил боевой заход и спикировал в переднюю часть боевой машины, поразив ее кумулятивным боеприпасом.

Последствия боевых действий на северном фланге Авдеевки. Повреждённый и оставленный танк ВСУ Abrams в окрестностях посёлка Сокол.

Какие цели на Украине могут поражать крылатые ракеты Х-101 с кассетной боевой частью: разбор «Военной хроники» Применение ракет с новой боевой частью может скорректировать тактику ВКС по нанесению ударов и в перспективе существенно повысить их эффективность по нескольким новым типам целей, ранее недоступным для гарантированного уничтожения. О чём речь? В начале июня появились снимки одной из упавших на территории Украины ракет Х-101, предположительно, с несработавшей кассетной боевой частью. Некоторые западные аналитики сразу же выразили мнение, что, вполне возможно, эта ракета — новый боеприпас с двойной боевой частью, о потенциальном применении которого «Военная хроника» подробно рассказывала ранее. Почему понадобилась такая ракета? В арсенале ракетных войск и ВКС в данный момент нет ракет с кассетной боевой частью и дальностью пуска более 1 тыс. км. Возможности комплексов «Искандер-М» ограничены отметкой в 500 км и позволяют в лучшем случае поражать с территории Белгорода объекты ВСУ в Полтавской области, под Киевом и в районе Житомира. Ракеты Х-101 позволяют поражать цели на всей территории Украины без ограничений. Наиболее вероятно, что Х-101 с кассетной боевой частью «обкатывают» перед появлением на украинских аэродромах истребителей F-16 и Mirage 2000. Во время предыдущих огневых налётов на украинские аэродромы для поражения значительного количества самолётов ВСУ на одной стоянке требовалось до десятка ракет воздушного и морского базирования. Х-101 с кассетами могут снизить количество применяемых ракет в три — пять раз. С учётом того, что на Украине порядка 15 используемых военными аэродромов, такая экономия будет кстати. Как применяется Х-101 с кассетной боевой частью? Сочетание осколочно-фугасной и кассетной БЧ либо тандемная кассетная БЧ предоставляет целый ряд дополнительных тактических возможностей. В частности, в ходе удара по тыловым авиабазам ВСУ раскрытие кассеты с осколочными или осколочно-кумулятивными суббоеприпасами может быть выполнено над открытой стоянкой авиатехники для её поражения, после чего ракета Х-101 с оставшейся осколочно-фугасной БЧ может продолжить полёт к складу авиационного вооружения, ГСМ или к любому другому объекту. При этом расстояние между объектами может достигать 120—150 км. В качестве суббоеприпасов могут быть применены боевые элементы «Мотив-3М», которые после выхода из кассеты имеют высокую точность поражения целей. Однако нельзя исключать, что для более плотного осколочного поля были выбраны другие поражающие элементы. См. — Карта СВО на Украине сегодня. Авдеевское направление.

Новости СВО на Украине сегодня — 10.06.24

Харьковское направление (Липцы)

В Районе Липцов ВСУ смогли провести успешную контратаку и продвинуться до окраин населённого пункта Глубокое, при поддержке вертолетов и бронетехники малыми штурмовыми группами. куда российские войска отошли на заранее подготовленные позиции. На участке работает наша авиация, идёт отражение атаки, артиллерия ВС РФ наносит огневое поражение по контратакующим. Противник стянул до 22 батальонов пехоты и технику, перебросил подразделения БПЛА, предпринимает контратакующие действия.

Вчера ночью стало известно, что командование ВСУ действительно бросило небольшую бронегруппу смертников в контратаку. На связь вышли наши бойцы с этого участка и сообщили, что враг на БМП и багги атаковал со стороны Липцов, доехал до окраин Глубокого, где был разбит. Уничтожены: БМП, багги и штурмовики. После этого наши калининградские мотострелки контратаковали и заняли несколько опорников ВСУ вдоль посадок, продвинувшись к Липцам, сообщают Военкоры русской весны.

Часов Яр сегодня

Продвигаясь от Артёмовска Ивановская 98 дивизия ВДВ прорвала оборону врага в микрорайоне «Канал» города Часов Яр, заняв большую часть улиц и приблизившись к самому каналу, за которым начинается микрорайон «Новый».

Ещё вчера появились первые кадры прорыва штурмовых групп костромского десанта, зачищающих многоэтажки в восточной части Часов Яра. Наши подняли флаг ВДВ на многоэтажном здании микрорайона Новый, подтверждая уверенный контроль армии России этого участка фронта. Наиболее активный вклад в разрушение рубежей обороны вносят российские авиация и артиллерия, которые работают по ВСУ 24/7. Выше по фронту, у Берховки ВС РФ наконец дошли до высот водораздела.

Ресурсы противника сообщают об утрате ВСУ множества позиций и отводе сил противника в его западную часть. Основная часть города находится западнее водоканала Северский Донец – Донбасс, именно вдоль него враг выстраивает оборонительные рубежи.

Штурмовые роты нашей 98 ВДД мощной и хорошо подготовленной атакой, сломили оборону противника в микрорайоне «Канал» и заняли большую его часть. Противник делает все возможное, чтобы наши части на его плечах не перебрались за микрорайон и не взяли плацдарм в районе микрорайона Новый, находящегося уже за ним. Штурмовые роты 98й ВДД продолжают зачистку микрорайона «Канал».

Донецкое направление

Южнее участка «Авдеевское направление» ВС РФ наступают к западу от Красногоровки, охватывая город. На данный момент большая часть города за нашими бойцами в том числе и основной укрепрайон «Огнеупорный завод». Внутри наши подразделенияпродвинулись на север от огнеупорного завода. Наши части пытаются отрезать от остальных позиций ВСУ части противника расположенные в высотной застройке микрорайона Солнечный. Фактически гарнизон противника находится в критической ситуации.

Вражеские ресурсы подтвердили потерю позиций в юго-западной части города. Однако противник продолжает удерживать позиции в высотной застройке несмотря на множественные удары нашей артиллерии и авиации. В Парасковиевке тоже есть успехи – ВСУ признали потерю контроля над дорогой Парасковиевка-Константиновка. Попытки ВСУ контратаковатьна этом участке успеха не имели. Вокруг села идут бои, наши зачищают жилую зону.

Наши группы подошли к Константиновке, но пока не заходили, готовятся. В Георгиевке идут бои, об освобождении говорить рано. С мест сообщают о движении российских войск на запад от Сладкого к Водяному — между Константиновкой и Угледаром, и Владимировки, что еще южнее.

Запорожский участок

Разрушенное Работино перешло под контроль ВС России, при этом в северной части негде закрепляться под постоянными ударами артиллерии и дронов ВСУ. Теперь противник держит оборону в опорных пунктах севернее села, по ним работают наши тяжелые огнеметные системы. Важным элементом становится взятие нашими войсками позиций ВСУ южнее Щербаков и расширение зоны контроля у Новопокровки.

Южно-Донецкий участок

На Южно-Донецком участке ВКС России утюжат оборону ВСУ в Урожайном — бьют по технике и пунктам дислокации противника, однако фронт пока стоит. Сообщается о небольшом продвижении наших в Старомайорском. Есть непроверенные данные о полном освобождении Парасковиевки с выходом к окраинам Константиновки. Следующая цель – взятие под контроль этого села, который предстоит отрезать от Угледара. В перспективе это создаст угрозу обрушения всей линии фронта между Великой Новоселкой и Курахово. В целом, сравнивая ситуацию с другими фронтами на этом участке без существенных изменений.

Российские войска перешли границу в Курской области и выбили ВСУ из Рыжевки Сумской области

Подразделения «Ахмата» совместно с десантниками из 98 Свирской дивизии и другими подразделениями группировки «Север» перешли границу в Курской области и освободили с. Рыжевка в Сумской области. Наши подразделения сняли кадры нанесения минометных, артиллерийских, беспилотных и танковых ударов по противнику. Также в конце ролика показана табличка Рыжевской библиотеки в селе, примыкающем к Теткино Курской области.

То о чем так долго говорили и чего так боялись на Западе свершилось. Наступление в Сумской области стартовало, однако противник пока не подтверждает происходящие в этом районе события.

Что говорит противник

Новые бойцы для ВСУ, во время обучения на полигоне

Турецкое агентство Anadolu опубликовало фото бойцов 43-й бригады ВСУ в Харьковской области. В основном это люди старше 50 лет. С недавнего времени даже бригады территориальной обороны активно вливаются в подразделения ВСУ из-за нехватки личного состава и потерь. Ценность ТрО в десантно-штурмовых бригадах продолжает оставаться околонулевой на протяжение длительного времени, но в условиях огромных потерь ВСУ годится любая живая сила, даже та, что проживёт на поле боя в лучшем случае сутки.

ВСУ закупают энергетики со вкусом каннабиса из-за истощения на передовой — New York Times

Украина находится в самом тяжелом состоянии за все время конфликта. Истощенные войска на передовой подсели на энергетики, которые были созданы специально для поставок в зону конфликта.

«Когда я выхожу на патрулирование, я пью энергетический напиток. Перед нападением я выпиваю энергетический напиток. Если ты не будешь пить эту дрянь, где ты возьмешь энергию для этого последнего рывка?», — рассказывает украинский боевик с позывным «Психо».

Рост потребления стал предлогом для появления «сумасшедших вкусов»: «кактус», «сахарная вата» и «каннабис». Банки с такими напитками заказываются на передовую целыми грузовиками.

Истощенные войска на передовой попались на крючок разрекламированных энергетических напитков. Их ассортимент всё увеличивается, и некоторые из них изготавливаются специально для ВСУ.

Германия отвергла идею Макрона отправить военных инструкторов на Украину — Die Welt

«Мы продолжим предотвращать эскалацию. На Украине не будет солдат ни из наших стран, ни от НАТО в целом. Важно поддерживать Украину, но не допускать эскалации войны между Россией и НАТО», — заявил Шольц.

Ранее отправлять своих военных на Украину отказались США.

Франция может поставить Украине не больше шести истребителей Mirage 2000-5 — La Tribune

У французских ВВС всего 26 самолетов такого типа. Если Париж хочет оставить себе хотя бы один эскадрон (20 самолетов), то он не может дать более шести истребителей. Такое количество самолетов крайне мало как для того, чтобы реально помочь ВСУ, так и для того, чтобы «удовлетворить амбиции президента Франции Эмманюэля Макрона, который хочет остаться в центре политической игры вокруг военной помощи Киеву».

Нежелание Макрона называть точное количество направляемых ВСУ самолетов издание связывает с тем, что ему, вероятно, придется убеждать Грецию, Катар и ОАЭ передать свои самолеты Украине.

Карта боевых действий СВО сегодня онлайн — Авдеевское направление АвдеевкаЯндекс Карты — транспорт, навигация, поиск мест По данным портала LostArmour.info Использованы материалы ТГ «Рыбарь» и «Военная хроника». Узнайте больше — Здесь. Следим за развитием событий, информация обновляется, будьте в курсе…