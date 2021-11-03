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Авиация и береговые ракетные комплексы Черноморского флота отработали нанесение ударов по морской цели
Фото: пресс-служба ЮВО

Авиация и береговые ракетные комплексы Черноморского флота отработали нанесение ударов по морской цели

Опубликовал: CrimeaPRESS в Черноморский флот 20:08 03.11.2021

Экипажи самолётов Су-30СМ и Су-24 из состава морской авиации и ПВО Черноморского флота учились наносить ракетные и бомбовые удары по морским целям во взаимодействии с расчётами береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПРК) «Бал» и «Бастион». Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

В ходе летно-тактического учения пилоты отработали разведку, обнаружение, классификацию отряда кораблей условного противника и передачу данных о его местоположении. Для уничтожения «противника» были задействованы БПРК «Бал» и «Бастион», многоцелевые истребители Су-30СМ, которые нанесли последовательные условные ракетные и бомбовые удары по морским целям, — говорится в сообщении.

Тренировка прошла в соответствии с планом боевой подготовки сил Черноморского флота.

Авиация и береговые ракетные комплексы Черноморского флота отработали нанесение ударов по морской цели

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