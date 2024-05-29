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Явно не последний… но черноморцы готовы «к встрече». Уничтожен безэкипажный катер ВСУ
Скриншот: МО РФ

Явно не последний… но черноморцы готовы «к встрече». Уничтожен безэкипажный катер ВСУ

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 22:28 29.05.2024

В продолжение утреннего сообщения об уничтоженных морских дронах ВСУ. Очередной безэкипажный катер уничтожен на подходе к берегам Крыма.

Около 18.30 мск морской авиацией Черноморского флота в северо-западной части акватории Чёрного моря был обнаружен и уничтожен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины, — сообщили в Минобороны РФ.

Сколько еще подобных сообщений будет? На самом деле, не слишком важно. Важнее, чтобы наши черноморцы были всегда готовы к отражению таких пиратских атак.

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С тегами: Черноморский флот России

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