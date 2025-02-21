Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Командующий Черноморским флотом Сергей Пинчук теперь — адмирал
Новости Республики
Командующий Черноморским флотом Сергей Пинчук теперь - адмирал
фото: © Пресс-служба Минобороны РФ

Командующий Черноморским флотом Сергей Пинчук теперь — адмирал

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:56 21.02.2025

Президент России Владимир Путин присвоил командующему Черноморским флотом Сергею Пинчуку звание адмирала. Соответствующий указ он подписал накануне.

Присвоить воинское звание адмирала Пинчуку Сергею Михайловичу, — говорится в документе.

Сергей Михайлович Пинчук родился 26 июля 1971 года в Севастополе в семье военного моряка, контр-адмирала, командира ракетного крейсера «Грозный», впоследствии – замкомандующего Балтийским флотом по тылу Михаила Пинчука.

С 2016 года назначен командующим Каспийской флотилией.

Узнайте больше:  Украина продолжает атаки: за ночь над Крымом и регионами РФ сбиты дестяки беспилотников

9 мая 2021 года занял пост заместителя командующего Черноморским флотом.

С 5 октября 2021 года назначен начальником штаба – первым заместителем командующего Черноморским флотом.

С 2 апреля 2024 года — командующий Черноморским флотом.

Награжден орденом «За военные заслуги» (2009 год), медалями.

источник: РИА Новости Крым 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 38

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: Черноморский флот России

Черноморский флот России
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x