Командующий Черноморским флотом Сергей Пинчук теперь — адмирал

Присвоить воинское звание адмирала Пинчуку Сергею Михайловичу, — говорится в документе.
Сергей Михайлович Пинчук родился 26 июля 1971 года в Севастополе в семье военного моряка, контр-адмирала, командира ракетного крейсера «Грозный», впоследствии – замкомандующего Балтийским флотом по тылу Михаила Пинчука.
С 2016 года назначен командующим Каспийской флотилией.
9 мая 2021 года занял пост заместителя командующего Черноморским флотом.
С 5 октября 2021 года назначен начальником штаба – первым заместителем командующего Черноморским флотом.
С 2 апреля 2024 года — командующий Черноморским флотом.
Награжден орденом «За военные заслуги» (2009 год), медалями.
источник: РИА Новости Крым
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