Авиасообщение между Крымом и Чечней возобновится впервые с 2015 года

Международный аэропорт «Симферополь» с 30 апреля впервые после шестилетнего перерыва возобновит обслуживание прямых регулярных рейсов из Грозного.

Полеты выполнит авиакомпания Nordwind. Билеты уже поступили в продажу.

Рейсы будут осуществляться на самолетах Embrarer E190 дважды в неделю по понедельникам и пятницам. Время в пути составит около двух часов. Перелеты продлятся до 29 октября. Авиакомпания Nordwind будет выполнять рейсы между Симферополем и Грозным впервые. В 2015 году перелеты по этому направлению осуществляла авиакомпания «Грозный Авиа».

Весенне-летнее расписание полетов аэропорта Симферополь продолжает пополняться новыми рейсами. Наш надежный партнер — авиакомпания Nordwind – обладает самой широкой маршрутной сетью полетов в аэропорту Симферополь. В этом сезоне самолеты авиакомпании свяжут Крым с тремя десятками российских городов. Уверен, что наше плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество по улучшению транспортной доступности Крыма и дальше будет успешно развиваться, — цитирует пресс-служба коммерческий директор ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Сергея Дяйкина.

