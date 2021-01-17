Автоинспекторы ГИБДД Севастополя просят не лихачить на дорогах

Автоинспекторы ГИБДД Севастополя в рамках очередного рейда вручили водителям информационные буклеты о необходимости повышенного внимания при управлении транспортом во время ухудшения погодных условий.

Во время беседы автоинспекторы напомнили водителям правила вождения при ухудшении погодных условий, разъяснили способы безопасного движения и торможения на скользкой дороге и подсказали как нужно вести себя в пути во время снегопада. В свою очередь автомобилисты интересовались особенностями управления автомобилем во время гололёда, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Госавтоинспекция Севастополя напоминает, что при неблагоприятных погодных условиях необходимо соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, не допускать нарушений при совершении обгона, избегать резкого торможения и других опасных манёвров. Обязательно использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства. Начинающим водителям рекомендуется воздержаться от управления личным транспортом. При подъезде к пешеходным переходам, заранее снижать скорость.

фото: УГИБДД МВД России по городу Севастополю