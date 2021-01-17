Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Автоинспекторы ГИБДД Севастополя просят не лихачить на дорогах

crimeapress_news

реклама в крыму
Автоинспекторы ГИБДД Севастополя просят не лихачить на дорогах

Автоинспекторы ГИБДД Севастополя просят не лихачить на дорогах

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:11 17.01.2021

Автоинспекторы ГИБДД Севастополя в рамках очередного рейда вручили водителям информационные буклеты о необходимости повышенного внимания при управлении транспортом во время ухудшения погодных условий.

Во время беседы автоинспекторы напомнили водителям правила вождения при ухудшении погодных условий, разъяснили способы безопасного движения и торможения на скользкой дороге и подсказали как нужно вести себя в пути во время снегопада. В свою очередь автомобилисты интересовались особенностями управления автомобилем во время гололёда, — отмечают в пресс-службе ведомства. 

Госавтоинспекция Севастополя напоминает, что при неблагоприятных погодных условиях необходимо соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, не допускать нарушений при совершении обгона, избегать резкого торможения и других опасных манёвров. Обязательно использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства. Начинающим водителям рекомендуется воздержаться от управления личным транспортом. При подъезде к пешеходным переходам, заранее снижать скорость.

фото: УГИБДД МВД России по городу Севастополю

Автоинспекторы ГИБДД Севастополя просят не лихачить на дорогах

Комментарии для сайта Cackle


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.