Автолавку «Добровольца» в отдаленных сёлах Балаклавского района ждут и приветствуют

Очередной рейд автолавки в рамках проекта «Продуктовое обеспечение» Общественного Движения «Доброволец» состоялся в селе Широкое Орлиновского МО. Напомним, в конце мая, на расширенном собрании руководителей ТОСов сел Варанутской и Байдарской долин Севастополя (Балаклавский район) лидер «Добровольца», балаклавский депутат Дмитрий Голиков пообещал наладить продуктовое обеспечение сельчан по социальным ценам. О первом выезде, состоявшемся неделю назад, — ЗДЕСЬ.

Широкое расположено в западной части Байдарской долины. Не самое дальнее село от Севастополя, но и не самое ближнее, особенно, если нет своего транспорта. Проживает здесь, примерно, тысяча человек. Естественно, поездка за покупками «в город» — событие: и квест (найти товары подешевле) и Одиссея (вовремя добраться, пока не ушел последний автобус в семь часов вечера). Потому приезд автолавки, да с товарами по социальным, сниженным ценам – ощутимое подспорье сельчанам. Проект «Добровольца» осуществляется здесь совместно с муниципалитетом, депутатами, местной ветеранской организацией и руководством ТОСов.

Дешёвые, качественные товары — настоящая находка для жителей сёл. В летний период — время консервации и заготовок, сахар по цене 24,5 рубля практически с доставкой на дом и прочие бакалейные товары по оптовым ценам очень востребованы среди жителей долины, среди которых очень много пожилых людей, — сообщает пресс-служба ОД «Доброволец».

В Широком автолавке были рады, общественники получили «дополнительные» заявки и даже наказы, что привезти в следующий раз. А он – не за горами. Каждое воскресенье автолавка отправляется в сёла в очерёдности, которую руководитель «Добровольца» Дмитрий Голиков определяет с руководством ТОСов и ветеранских «первичек», они же берут на себя информирование населения и оргвопросы.

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».