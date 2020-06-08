У «Добровольца» дела со словами не расходятся. Первый опыт сельской социальной автолавки

Казалось бы, совсем недавно состоялось расширенное собрание руководителей Территориальных Организаций Самоуправления (ТОСов) Байдарской и Варнаутской долин (сёла Балаклавского района). Тогда, в конце мая, лидер Общественного Движения «Доброволец», балаклавский депутат Дмитрий Голиков пообещал наладить продуктовое обеспечение сельчан по социальным ценам. Сказано – сделано. Актив «Добровольца», по приглашению объединения ТОСов, ветеранской организации Орлиновского муниципалитета в рамках программы «Продуктовое обеспечение», провел выезд социальной автолавки в село Орлиное.

Социальные автолавки будут выезжать на постоянной основе во все сёла Байдарской и Варнаутской долин, параллельно с осуществлением адресной благотворительной помощи для жителей сельской зоны, попавших в трудную жизненную ситуацию и особо нуждающихся в нашей помощи. Этот проект реализуется пять лет. Теперь к нему активно подключились руководители ТОСов, формирующие списки людей на адресную помощь, — сообщает пресс-служба ОД «Доброволец».

Ну а первый опыт сельской социальной автолавки показал высокий запрос жителей на недорогие и качественные товары. Территориальная удалённость района сказывается на ценообразовании в местной торговле. Поездки за более дешёвыми покупками в город нивелируется затратами на транспорт.

Поэтому доставка продуктов в район по самым минимальным ценам стала очень важным событием для местных жителей. Сахар по 24,5 руб. за кг, литр растительного масла за 49 рублей, мука высшего сорта за 19,9 руб. и т.д. вызвали огромный спрос среди покупателей.

Руководитель ОД «Доброволец», депутат Совета Балаклавского МО Дмитрий Голиков, руководители местных ТОСов, председатель местной ветеранской организации приняли активное участие в проведении акции. Организаторы много общались с людьми, формировали запросы, предложения на очередные выезды автолавки в сёла.

Предстоит напряжённая работа. Понимание того, насколько востребована программа «Продуктовое обеспечение» именно в этой местности, придаёт сил. Объединение «Добровольца», ТОСов, ветеранских и общественных организаций района позволит провести эту работу максимально эффективно и, главное, очень полезно для местных жителей, — отметил Дмитрий Голиков.

По его словам, социальная автолавка проедет по всем отдаленным селам Балаклавского района.

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».