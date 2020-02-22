Автоломбарды в Алматы: когда деньги нужны «здесь и сейчас»

Кто же будет спорить — ситуаций, когда деньги нужны «здесь и сейчас», в современных условиях и не перечесть. Многие, конечно, удаётся решать, перехватывая деньги у друзей и родных, беря займы в МФО или в банках, а то и продавая какие-то вещи. Что уж там — у каждого из нас есть свои проверенные способы, помогающие «заткнуть» финансовые дыры.

Сегодня подскажем ещё один, который наверняка пригодится жителям Казахстана. Автоломбарды в Алматы готовы прийти на помощь автовладельцам — тем, кому средства необходимы максимально быстро, а указанные выше возможности одолжить деньги по каким-либо причинам в расчёт не берутся. Эту услугу оценят в первую очередь те, кому нужна довольно большая сумма. Сроки кредитования позволят решить финансовые вопросы, не загоняя себя в жёсткие рамки: займ под залог авто может быть оформлен на период от 61 дня до 3 лет.

Водители, которые сейчас запричитали, что автомобилисты без машины просто жить не могут, какой уж тут займ под её залог, попридержите лошадей под капотом своего авто! Автоломбарды Алматы — и, в первую очередь, лидер рынка компания «ТасКредит» — дают широкий простор для действий, предлагая два вида кредитования: с правом управления и без права управления. Конечно, лучший вариант «с правом управления», скажете вы? Однозначно! Но при кредитной линии «без права управления» — ставка по кредиту ниже и можно претендовать на займ больший, чем при первой программе кредитования. Дилемма? Главное, что есть выбор, а определять правильное решение стоит, исходя из конкретных обстоятельств.

Что нужно знать об автоломбардах Алматы?

Минимальная процентная ставка в месяц составляет 5%. При этом, говорят специалисты, скрытые платежи или комиссии отсутствуют. Не предусмотрены и штрафные санкции, а также дополнительные комиссии за досрочное погашение кредита или его пролонгацию. И, наконец, самый, пожалуй, важный момент:

В случае если клиент не укладывается в установленные ранее сроки, то мы продлеваем их, — отмечают в компании «ТасКредит». — В случае неоплаты кредита в срок, предоставляем своим клиентам гарантийный срок – 15 календарных дней. Это значит, что мы не бросаемся сразу же продавать залоговое имущество. Мы понимаем, что ситуации бывают всякие, поэтому в течение 15 дней после наступления даты оплаты займа, мы ждём клиентов и оплаты. В течение действия гарантийного срока действует штрафная процентная ставка – 0,5% в день.

Такой честный подход к клиентам, согласитесь, подкупает. Как и то, что в компании действуют особые условия для постоянных и добросовестных заёмщиков — предусмотрена льготная процентная ставка, а также оформление кредитной линии.

Как выглядит процесс выдачи займа под залог авто?

В компании «ТасКредит» алгоритм пошагово выглядит так:

Кто может стать клиентом автоломбарда?

Практически любой автовладелец. Для получения займа необходим минимальный пакет документов — удостоверение личности и свидетельство регистрации ТС. Причём доходы подтверждать не придётся, как и оправдываться, если у вас вдруг не самая идеальная кредитная история.