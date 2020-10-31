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Автоматика для откатных ворот: секреты монтажа и программирования
иллюстрация: marketvorot.in.ua

Автоматика для откатных ворот: секреты монтажа и программирования

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Украине 15:13 31.10.2020

Откатные (или сдвижные) ворота уже давно не роскошь и не прихоть «лентяя». Они удобны, обеспечивают максимальную защиту и необходимую пропускную способность как промышленных территорий, бизнес-объектов, так и частных домовладений, гаражей. Устройство откатных ворот бывает различным, но неизменным «сердцем» механизма является автоматическое устройство, приводящее створы ворот в движение, обеспечивающее плавность движения и плотность стыков.

Широкий выбор автоматики для откатных ворот – на сайте компании «Маркет Ворот». Алгоритм прост: переходим по ссылке https://marketvorot.in.ua/bft-deimos-ultra-bt-a600-kit, изучаем предложение, определяемся с комплектацией и техническими характеристиками, получаем скидку (подарок) и покупаем.

Важно, что «Маркет Ворот» предоставляет не просто необходимую документацию по автоматическим устройствам, но и инструкцию по монтажу, а также руководство по программированию радиобрелков (ПДУ).

Приобретая такую автоматику для откатных ворот, важно учитывать ряд физических параметров: массу, ширину створки, крутящий момент, влияющие на электропитание и мощность. Например, итальянская автоматика BFT DEIMOS ULTRA BT A600 kit – достаточно мощная и универсальная техника. Все дело в низком расположении «звездочки», компактности привода и возможности регулировки высоты и глубины установки. «Фишка» автоматики – электромагнитный тормоз двигателя и электромеханические микропрерыватели. Это обеспечивает точную остановку, плотное закрытие створки ворот. Солидные технические характеристики и демократичная цена делают это автоматическое устройство лидером продаж.

Автоматика для откатных ворот: секреты монтажа и программирования

Внимание на комплектацию. В данном случае в составе комплекта: сам автоматический привод, панель управления, концевые выключатели, приемник, двухканальный ПДУ.-

https://marketvorot.in.ua

По желанию клиента базовый комплект может быть дополнен дополнительным пультом, фотоэлементами, зубчатой рейкой и сигнальной лампой. Определиться с выбором в режиме онлайн помогут менеджеры-профессионалы компании «Маркет Ворот» (достаточно заказать обратный звонок). После этого остается лишь уточнить нюансы (но такие важные):

  • как получить скидку,
  • какова гарантия автоматики (производитель дает гарантию на 2 года),
  • варианты оплаты,
  • куда доставить покупку.

Отметим, что «Маркет Ворот» также предлагает гарантийное обслуживание и монтаж автоматики (и ворот) любой сложности. Ничего не имеем против ставших популярными в Интернете советов и даже видеоуроков по самостоятельной установке откатных ворот, подключения питания, механики, автоматики, но лучший результат дают профессионалы.

Автоматика для откатных ворот: секреты монтажа и программирования

иллюстрации: компания «Маркет Ворот»

Автоматика для откатных ворот: секреты монтажа и программирования

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