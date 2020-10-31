Автоматизация кафе: начнем с облачной онлайн-кассы

Доказано на практике: автоматизация кафе приводит к увеличению прибыли и значительно облегчает жизнь работникам. Как результат – появление огромного числа программ и инструментов, направленных на улучшение качества такой автоматизации. Они отличаются как «навороченностью», так и ценой. Одни подразумевают установку программы на планшет и ноутбук, другие – комплексное техническое переоснащение предприятия общепита. С чего же начать, чтобы и вложения в автоматизацию оправдались и кафе не «прогорело»? Ответ есть: с облачной онлайн-кассы. Она поможет не только в расчетах, но и в управлении бизнесом в целом.

Перейдя по ссылке https://joinposter.com/business/cafe, можно ознакомиться с программой Poster POS. Онлайн-касса – это приложение для Android-планшета или iPad. По сути, это рабочее место, с удобным и несложным интерфейсом.

Официанты и повара по достоинству оценят иллюстративность меню и ингредиентов блюд, техкарты. Но это лишь видимая сторона удобства онлайн-кассы. Основные же преимущества такие:

минимизация времени на обработку заказов и ускорение их выдачи,

иллюстративность и функциональность,

облачная технология, подходящая для большинства устройств,

возможность отслеживать не просто динамику обслуживания, но и работу всего заведения,

контроль и учет поставок и списаний,

универсальная работа с чеками (раздельные заказы, брендирование чеков и т.д.),

синхронизация и аналитическая обработка данных,

управление ценами,

онлайн-бронирование столиков,

работа в Сети и оффлайн (с последующим сохранением и обработкой статистики),

возможность любых способов оплаты.

Но главное преимущество Poster – сочетание цены и качества. Без масштабных затрат, вне зависимости от посадочных мест в кафе, позиций в меню, числа официантов приложение обеспечивает не только управление продажам, но автоматизирует работу всего кафе. В том числе, полностью исключая возможности махинаций (пароль администратора и просмотр закрытия заказов – в помощь хозяину заведения).

Онлайн-касса поможет стабилизировать меню кафе и внедрить блюда-«трансформеры»: с различными соусами и добавками, топпингами и модификаторами. ABC-анализ Poster поможет выделить хиты продаж, наиболее популярные заказы, убрать из меню «лишнее». Даже в течение дня цены на одни и те же блюда могут и должны меняться, в зависимости от спроса. Управлять такой динамикой в режиме онлайн намного проще, нежели опрашивать сотрудников и сверять чеки.

Главный враг любого заведения общепита – рутина: когда все идет по «накатанной колее», повторяясь изо дня в день. Тогда и доходы сначала стабилизируются, но потом неизбежно падают. Облачная онлайн-касса поможет перестроить работу кафе без «оргвыводов» и затрат, позволит наладить контроль рецептуры и фудкост, унифицирует меню, сделает бизнес эффективным и прибыльным.