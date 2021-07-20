Автомобиль из Америки? Всё просто, если задачу выполняют профессионалы

Да не секрет это вовсе! Несмотря на обилие на рынке и новых машин, и поддержанных, большинство автолюбителей — будь у них такой выбор — предпочли бы всё-таки купить так называемых настоящих «японцев», «французов», «немцев» и, конечно, «американцев», а не «котов в мешке», собранных в китайских да корейских провинциях. Именно поэтому сегодня столь популярны автомобильные аукционы, на которых можно подобрать себе такую машину. Как новую, так и подержанную. Выбор велик — от традиционных седанов и джипов до новомодных электрокаров. Но! Выбрать-то не проблема, а вот привезти технику — проблема. Процесс непростой, и справиться с ним не зная всех тонкостей, практически нереально. Результат? Мало кто решается самостоятельно решить задачу. Выхода нет? Реальность — хотеть настоящего иностранца, но так и не получить его в собственность?

Хорошая новость в том, что от мечты до её исполнения здесь — один шаг. Или один звонок. Или один клик… Так, автомобиль из США в Одессе можно приобрести при помощи специалистов компании «АТЛ». Вот уже 26 лет её сотрудники «гоняют авто» с другого континента — более 1000 машин разного класса колесят по нашим дорогам, благодаря им. И — да: это не «коты в мешке». Будущие владельцы запрашивают для себя авто не наугад: эксперты компании машины подбирают, тщательно следуя запросам клиентов. Возможные варианты приобретений представлены в обширном каталоге компании. Он находится в свободном доступе и насчитывает десятки предложений! Разумеется, эта база постоянно пополняется новыми авто, находящимися «в поиске» новых владельцев. На любой, к слову, вкус. Даже самый взыскательный и необычный. Maserati, к примеру, не желаете видеть у себя в гараже? А оно готово к вам приехать, говорят в компании «АТЛ».

Автомобили из Америки — какие?

И вот тут ответ один — любые. Нет бренда, автомобиль которого нельзя было бы доставить через океан под окна нового владельца. Начиная с марок, относящихся к бюджетному классу, продолжая «люксом» и завершая легендами американского автопрома. В том числе, речь идёт о:

muscle cars

гибридах

и даже Tesla

А ещё это джипы, седаны, минивены, хэтчбеки… Едва ли не любого года, в различном состоянии, в разным пробегом, по большей или меньшей цене…

Авто из США — задача для профессионалов

Скажете, в чём проблема просмотреть каталог и купить самостоятельно? Вариант «скупой платит дважды»… Суть в том, что онлайн, не присутствуя » по месту покупки» , выбор сделать крайне сложно. Увы, но американских «остапов бендеров» в деле продажи авто за океан хоть пруд пруди. Без грамотных специалистов, которые просчитывают каждый шаг при подобных сделках — от экспертизы выбранной машины до оформления её документов на вывоз из Америки и ввоз в другую страну (вплоть до растаможки и постановки на учёт) — гарантий, что получите действительно то, что хотите, нет.

Кстати, ещё один более чем весомый повод обратиться к профессионалам, когда есть намерение заполучить авто из США: эксперты досконально проверяют «историю» машины — от числа её владельцев и достоверности их данных до ДТП и криминальных ситуаций, в которых оно возможно побывало. Самостоятельно это сделать точно невозможно.

Мы можем купить любое авто в Америке, но лучшие предложения собраны в нашем каталоге автомобилей из США, и это самое ценно, чем мы делимся бесплатно. Таким образом наши клиенты сэкономят: деньги, — потому что все расходы прозрачны и зафиксированы документально; нервы, — потому что мы страхуем доставку авто и фиксируем каждый шаг авто от аукциона до потребителя; время, — потому что мы работаем, когда заказчики занимаются своими делами и только иногда проверяют выполнение очередного пункта договора, о чём мы сами напоминаем, — озвучивают свой алгоритм работы в компании «АТЛ».

И в завершении ответим всем тем, кто уверен, что пригнать машину из Америки супердорогое удовольствие. Практика показывает, говорят эксперты «АТЛ», что:

Стоимость американского авто с учетом всех расходов будет на 30-40% ниже стоимости аналогичной б/у машины в Украине в худшем состоянии и с большим пробегом.

Заманчиво? Смотрите каталог компании «АТЛ» — возможно ваша новая машина уже в нём есть. Не она ли это?