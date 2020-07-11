Автомобиль из США – выгодно, удобно, качественно

Скептики, говорящие, что машины из Соединенных Штатов Америки: редкость, «кот в мешке», всегда после аварий, обман честных граждан, — во-первых, не правы, во-вторых, могут дальше не читать, в-третьих, пусть отправляются оформлять «убойный» кредит на покупку авто «дома».

Разложим все по полкам: почему же авто, приобретенное на аукционе за океаном, — выгодно, удобно, качественно и оригинально.

В чем выгода

Сразу скажем, выгода – существенная. Пусть не 50% цены, но исчисляемая тысячами долларов. Да, это почти всегда б/у, но все познается в сравнении. Например, новенькое авто из салона стоит, примерно, 30 тысяч уе. Аналогичный вариант из США (двухлетка) обойдется в 17-18 тысяч. Это еще не все. При перепродаже, через год-два, они, практически, сравняются в цене до 20-21 тысячи у.е. Вот вам и выгода. Конечно, есть множество «но» и частных случаев. Однако если вы обращаетесь для подбора, приобретения, доставки машины из США «под ключ» к профессионалам, все нюансы решаемы. На сайте компании PLC Group (ссылка выше) есть не только интересные предложения, но и таблицы сравнения цен. Не поленитесь, изучите. В любых условиях чистая выгода клиента в несколько тысяч долларов – дорогого стоит.

Аукцион аукциону рознь

Многие автолюбители знают, что авто в США приобретается на т.н. «страховых аукционах». На каждом – различные варианты, в том числе и информации (еще одна причина обращаться к профессионалам, уже работающим с такими торговыми площадками). Есть аукционы, специализирующиеся исключительно на машинах после ДТП (один из самых популярных аукционов – Copart). Согласитесь, без нормальной оценки, анализа повреждений, изучения причин и последствий поломок, соваться на такие аукционы самому – что в омут с головой нырять. Есть аукционы для любой техники б/у (например, площадка IAAI, специализирующаяся на внедорожниках и спецтехнике). А есть и такие площадки, где без особых проблем можно купить, практически, новые авто без «богатого прошлого». Только подобные площадки (такие, как Manheim) обычно работают в «закрытом режиме» и только с лицензионными дилерами. У компании PLC такие допуски и документы, возможности и гарантии есть. Не случайно, на ее счету тысячи привезенных из США автомобилей, соответственно, и тысячи счастливых клиентов.

Качественно и оригинально

Ни в коем случае не хотим хулить отечественный автопром или переубеждать тех, кто покупает машины в салонах родных городов или на местных авторынках. Но, согласитесь, модельный ряд, скажем так, у нас несколько ограничен, да и сборка не всегда «родная». Авто же из США:

гарантия надежности и качества;

почти всегда – максимальная комплектация (как говорится, «полный фарш»);

возможность выбора из самого широкого спектра предложений моделей и марок.

И — да: на аукционах можно приобрести автомобиль, который у нас и не встретишь (чтобы выделяться из массы «бюджетных» вариантов).

Сотрудничество с профессиональными дилерами к тому же позволит полностью проследить историю выбранного автомобиля, избежать «подводных камней», связанных с его покупкой и растаможкой.

Выводы

На вкус и цвет, ну вы понимаете. Есть клиенты, которым именно при покупке авто нужно послушать, понюхать, посидеть в салоне, сделать круг вокруг. Есть те, кто может и переплатить всем посредникам-помощникам-финансовым организациям. А есть люди, которые могут сделать выбор онлайн (внимание, он никогда не бывает быстрым и скороспелым), но при этом доверяют дилерам и получают качественное, надежное авто «под ключ», прямо из Америки и прямо у порога дома. И это не фантастика. Изучайте сайт компании PLC Group и делайте… не только выводы, но и выгодные приобретения.