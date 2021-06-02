Автомобильные чехлы: можно купить готовые, а можно сшить на заказ. Но какие?

Как говорит статистика, автомобильные чехлы — тот товар, который входит в топ-пятёрку аксессуаров, наиболее востребованных водителями. Но вот вам ещё один факт: авточехлы и тот товар, который автомобилисты чаще всего возвращают продавцам, потому что они не подошли их «железным коням». Там торчат, а здесь не сели, а то и расцветка в магазине нравилась-нравилась, но в машине вдруг разонравилась. Ну или материал обещал быть на ощупь одним, а оказался совсем другим.

Что уж там… каждый водитель с большим стажем активной эксплуатации авто сможет рассказать не одну историю, как попадал в такие истории, и как героически их решал.

Можно ли избежать таких «приключений» и сразу же «одеть» автомобильные кресла в идеально подходящую для них «одёжку»? Как уверяют эксперты, однозначно — да! Труден ли путь к правильному решению? Да в общем-то нет, если знать определённые правила по выбору авточехлов. Самым нетерпеливым и прагматичным прямо сейчас подскажем оптимальный способ нивелировать проблему: купить комплект накидок на сиденье автомобиля сегодня можно напрямую от производителя — российская швейная группа «Автопилот» здесь вам в помощь. Из 50 тысяч модельных чехлов, присутствующих в каталоге компании, уж точно сможете выбрать подходящие! И… тут, наверное, самое время дать ещё одну подсказку по выбору по-настоящему идеальных авточехлов — сшейте их на заказ, согласно точным параметрам вашей машины. «Автопилот» может помочь? Конечно, говорят его мастера. 20 лет опыта позволяет быть максимально полезными в этом вопросе:

Для нас действительно важно, чтобы каждый клиент остался доволен и получил то, что хотел! Поскольку именно мы являемся производителями автомобильных чехлов, гарантируем клиентам минимальную рекомендованную розничную цену от производителя, — отмечают специалисты компании.

Если же говорить о выборе автомобильных чехлов в целом, то существует несколько рекомендаций, которые дают знатоки дела тем, кто ищет «одежду» для кресел своего авто.

Мудрёными эти советы не назовёшь, а вот практичными однозначно.

Чехлы модельные, чехлы универсальные

Именно так. Все автомобильные чехлы являются представителями этих двух категорий. Что бы это значило?

Модельные чехлы — это чехлы, которые шьют, ориентируясь на конкретную марку машины. Именно поэтому они, как правило, «садятся» идеально. Специалисты при их изготовлении учитывают все особенности конструкции кресел того или иного автомобиля.

— это чехлы, которые шьют, ориентируясь на конкретную марку машины. Именно поэтому они, как правило, «садятся» идеально. Специалисты при их изготовлении учитывают все особенности конструкции кресел того или иного автомобиля. Универсальные чехлы говорят сами за себя. Их можно «натянуть» на кресла автомобилей нескольких марок. Каких — производитель указывает на упаковке. Да, они также, как правило, неплохо садятся, но именно с ними можно «промахнуться» — при их изготовлении конструктивные особенности разных авто, если и учитываются, то не досконально.

Говоря о типах чехлов, специалисты отмечают: если не принципиально «точное попадание», то можно остановить выбор и на универсальных чехлах. Они дешевле модельных, да и купить их можно, не теряя на поиски много времени.

А вот если есть желание видеть салон автомобиля максимально опрятным и корректным, то, конечно, ваш выбор — это модельные чехлы. «Сидят как вторая кожа» — это как раз про них.

Кстати, о материалах…

Авточехлы — это…

Авточехлы шьют из ряда материалов, главная особенность которых — высокие эксплуатационные качества. А именно:

Жаккард . Ткань «сложносоченённая». Её нити переплетены непросто, а потому этот материал считается максимально износостойким и практически не поддающимся деформации. В эксплуатации материал весьма комфортен. Плюс: дешевизна. Минус: смотрятся довольно простенько.

. Ткань «сложносоченённая». Её нити переплетены непросто, а потому этот материал считается максимально износостойким и практически не поддающимся деформации. В эксплуатации материал весьма комфортен. Плюс: дешевизна. Минус: смотрятся довольно простенько. Полиэстер. Синтетика, которая также считается весьма прочной, а значит износостойкой. При эксплуатации проблемы могут возникать в жару — материал не обладает гигроскопичными свойствами. Правда, это может быть проблемой только в авто, в которых нет кондиционера.

Синтетика, которая также считается весьма прочной, а значит износостойкой. При эксплуатации проблемы могут возникать в жару — материал не обладает гигроскопичными свойствами. Правда, это может быть проблемой только в авто, в которых нет кондиционера. Винил. Главное достоинство этого материала — задерживает влагу, уберегая сиденья от намокания.

Главное достоинство этого материала — задерживает влагу, уберегая сиденья от намокания. Натуральная кожа. Такие чехлы… скорее… не для удобства, а для статуса. Комфортно, конечно, но если это авто не люкс-сегмента, оснащённого хорошей системой кондиционирования, то летом с такими чехлами будет не очень удобно. Минус: дорогие чехлы, очень дорогие.

Такие чехлы… скорее… не для удобства, а для статуса. Комфортно, конечно, но если это авто не люкс-сегмента, оснащённого хорошей системой кондиционирования, то летом с такими чехлами будет не очень удобно. Минус: дорогие чехлы, очень дорогие. Эко-кожа (полиуретан + хлопок; полиэфир + полиуретан; так называемый «орегон». Модная нынче замена натуральной коже. Если материал хорошего качества, то плюсы сплошные, из которых — влагу не пропускает, выдерживает любые температуры, хотя на жаре может сильно нагреваться.

Модная нынче замена натуральной коже. Если материал хорошего качества, то плюсы сплошные, из которых — влагу не пропускает, выдерживает любые температуры, хотя на жаре может сильно нагреваться. Алькантара или искусственная замша. Любая многими ткань. Красивая, приятная на ощупь, довольно устойчива к различным воздействиям. Но! Если случится непредвиденное и чехлы доведётся чистить, то придётся их сдавать профессионалам в химчистку.

Стоит отметить также и такой факт: в последнее время всё большей популярностью пользуются комбинированные чехлы. Здесь главное — подобрать материалы, подходящие друг другу по структуре и цвету. Такие авточехлы лучше шить на заказ, под индивидуальные требования, вкус владельца машины и параметры конкретного авто.

И ещё: накидки на сиденья по марке автомобиля однозначно стоит приобретать ТОЛЬКО в специализированных магазинах, идеально — от производителей. Это чёткая гарантия, что купите не ширпотреб, а качественные изделия. Бонусом будет индивидуальная консультация, которую можно затребовать у специалистов, исходя из вашей конкретной ситуации.