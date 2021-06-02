Автомобильные чехлы: можно купить готовые, а можно сшить на заказ. Но какие?

Как говорит статистика, автомобильные чехлы — тот товар, который входит в топ-пятёрку аксессуаров, наиболее востребованных водителями. Но вот вам ещё один факт: авточехлы и тот товар, который автомобилисты чаще всего возвращают продавцам, потому что они не подошли их «железным коням». Там торчат, а здесь не сели, а то и расцветка в магазине нравилась-нравилась, но в машине вдруг разонравилась. Ну или материал обещал быть на ощупь одним, а оказался совсем другим.
Что уж там… каждый водитель с большим стажем активной эксплуатации авто сможет рассказать не одну историю, как попадал в такие истории, и как героически их решал.
Можно ли избежать таких «приключений» и сразу же «одеть» автомобильные кресла в идеально подходящую для них «одёжку»? Как уверяют эксперты, однозначно — да! Труден ли путь к правильному решению? Да в общем-то нет, если знать определённые правила по выбору авточехлов. Самым нетерпеливым и прагматичным прямо сейчас подскажем оптимальный способ нивелировать проблему: купить комплект накидок на сиденье автомобиля сегодня можно напрямую от производителя — российская швейная группа «Автопилот» здесь вам в помощь. Из 50 тысяч модельных чехлов, присутствующих в каталоге компании, уж точно сможете выбрать подходящие! И… тут, наверное, самое время дать ещё одну подсказку по выбору по-настоящему идеальных авточехлов — сшейте их на заказ, согласно точным параметрам вашей машины. «Автопилот» может помочь? Конечно, говорят его мастера. 20 лет опыта позволяет быть максимально полезными в этом вопросе:
Для нас действительно важно, чтобы каждый клиент остался доволен и получил то, что хотел! Поскольку именно мы являемся производителями автомобильных чехлов, гарантируем клиентам минимальную рекомендованную розничную цену от производителя, — отмечают специалисты компании.
Если же говорить о выборе автомобильных чехлов в целом, то существует несколько рекомендаций, которые дают знатоки дела тем, кто ищет «одежду» для кресел своего авто.
Мудрёными эти советы не назовёшь, а вот практичными однозначно.
Чехлы модельные, чехлы универсальные
Именно так. Все автомобильные чехлы являются представителями этих двух категорий. Что бы это значило?
- Модельные чехлы — это чехлы, которые шьют, ориентируясь на конкретную марку машины. Именно поэтому они, как правило, «садятся» идеально. Специалисты при их изготовлении учитывают все особенности конструкции кресел того или иного автомобиля.
- Универсальные чехлы говорят сами за себя. Их можно «натянуть» на кресла автомобилей нескольких марок. Каких — производитель указывает на упаковке. Да, они также, как правило, неплохо садятся, но именно с ними можно «промахнуться» — при их изготовлении конструктивные особенности разных авто, если и учитываются, то не досконально.
Говоря о типах чехлов, специалисты отмечают: если не принципиально «точное попадание», то можно остановить выбор и на универсальных чехлах. Они дешевле модельных, да и купить их можно, не теряя на поиски много времени.
А вот если есть желание видеть салон автомобиля максимально опрятным и корректным, то, конечно, ваш выбор — это модельные чехлы. «Сидят как вторая кожа» — это как раз про них.
Кстати, о материалах…
Авточехлы — это…
Авточехлы шьют из ряда материалов, главная особенность которых — высокие эксплуатационные качества. А именно:
- Жаккард. Ткань «сложносоченённая». Её нити переплетены непросто, а потому этот материал считается максимально износостойким и практически не поддающимся деформации. В эксплуатации материал весьма комфортен. Плюс: дешевизна. Минус: смотрятся довольно простенько.
- Полиэстер. Синтетика, которая также считается весьма прочной, а значит износостойкой. При эксплуатации проблемы могут возникать в жару — материал не обладает гигроскопичными свойствами. Правда, это может быть проблемой только в авто, в которых нет кондиционера.
- Винил. Главное достоинство этого материала — задерживает влагу, уберегая сиденья от намокания.
- Натуральная кожа. Такие чехлы… скорее… не для удобства, а для статуса. Комфортно, конечно, но если это авто не люкс-сегмента, оснащённого хорошей системой кондиционирования, то летом с такими чехлами будет не очень удобно. Минус: дорогие чехлы, очень дорогие.
- Эко-кожа (полиуретан + хлопок; полиэфир + полиуретан; так называемый «орегон». Модная нынче замена натуральной коже. Если материал хорошего качества, то плюсы сплошные, из которых — влагу не пропускает, выдерживает любые температуры, хотя на жаре может сильно нагреваться.
- Алькантара или искусственная замша. Любая многими ткань. Красивая, приятная на ощупь, довольно устойчива к различным воздействиям. Но! Если случится непредвиденное и чехлы доведётся чистить, то придётся их сдавать профессионалам в химчистку.
Стоит отметить также и такой факт: в последнее время всё большей популярностью пользуются комбинированные чехлы. Здесь главное — подобрать материалы, подходящие друг другу по структуре и цвету. Такие авточехлы лучше шить на заказ, под индивидуальные требования, вкус владельца машины и параметры конкретного авто.
И ещё: накидки на сиденья по марке автомобиля однозначно стоит приобретать ТОЛЬКО в специализированных магазинах, идеально — от производителей. Это чёткая гарантия, что купите не ширпотреб, а качественные изделия. Бонусом будет индивидуальная консультация, которую можно затребовать у специалистов, исходя из вашей конкретной ситуации.
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