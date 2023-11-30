 Автопарк Черноморского флота пополнился новыми автомобилями повышенной проходимости

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев, заместитель председателя Заксобрания города Илья Журавлёв и командующий Черноморским флотом Виктор Соколов 30 ноября вручили ключи от четырех новых автомобилей повышенной проходимости (ЗИЛ, УАЗ Патриот, два УАЗ СГР) командиру одной из воинских частей ЧФ РФ.

Михаил Развожаев выразил слова поддержки военнослужащим Черноморского флота и поблагодарил их за службу. Он отметил, что сегодня гражданское население города снова сплотилось для помощи фронту.

Город-Герой Севастополь и Черноморский флот — это две стороны одной медали. Мы всегда вместе — в горе и в радости. Поэтому мы стараемся делать всё возможное, чтобы помочь нашим военным в непростой и ответственной работе. Надеюсь, новая техника позволит вам ещё эффективнее выполнять возложенные на вас задачи. В Севастополе очень сплочённое и развитое гражданское общество. Несколько лет назад по моему поручению был создан штаб «Мы вместе — Севастополь»: когда-то мы боролись с коронавирусом, помогали врачам, затем решали множество задач во время массовой эвакуации жителей из новых территорий; штаб помогал беженцам, возил гуманитарную помощь на линию боевого соприкосновения. Сейчас штаб объединяет огромное количество неравнодушных севастопольцев, которые оказывают меценатскую помощь и выходят с инициативами, в том числе, чтобы приобретать технику для наших воинских частей. Отдельную благодарность хочу выразить своему товарищу Илье Григорьевичу Журавлёву, который активно поучаствовал в том, чтобы эта техника была приобретена. На этом останавливаться не будем, потому что задач ещё много впереди, — обратился глава города к военнослужащим.

Илья Журавлёв сообщил, что возможность передать флоту новые автомобили появилась благодаря всероссийскому движению «Плечом к плечу».

Инициатор движения «Плечом к плечу» Леонид Эдуардович Слуцкий ещё год назад призвал все политические силы страны оставить свои противоречия и объединиться для общей победы. Так вот в Севастополе таких противоречий нет: благодаря нашему губернатору политические силы работают под девизом «Мы вместе, плечом к плечу, за русскую победу». Сегодня много людей помогают фронту: плетут маскировочные сети, ремонтируют транспорт для передачи на фронт, дети пишут письма бойцам — мы все, как никогда, объединились для борьбы с современным фашизмом, поднявшим голову на территории Украины. Благодаря нашим совместным усилиям, победа будет за нами, — сказал вице-спикер Законодательного собрания.

Командующий Черноморским флотом Виктор Соколов отметил особое единство города и флота в дни специальной военной операции.

Передача ключей от автомобилей командиру части происходит накануне десятой годовщины создания Крымской военно-морской базы, которая сегодня с честью несёт службу Родине. Сегодняшнее событие — это ещё одно свидетельство единства Черноморского флота и Правительства Севастополя во время специальной военной операции, — подчеркнул Виктор Соколов.

Он выразил уверенность, что новая техника прослужит долго и поможет бойцам выполнять поставленные перед ними задачи.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя.