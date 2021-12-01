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Автопожар в Бахчисарайском районе. Огнеборцы спасли легковушку

Автопожар в Бахчисарайском районе. Огнеборцы спасли легковушку

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 12:49 01.12.2021

30 ноября, в 16:01 в службу спасения поступило сообщение о том, что в районе села Заветное (в Бахчисарайском районе) горит автомобиль. Пожарные прибыли на место происшествия оперативно. Выяснилось, что во время движения загорелся моторный отсек легкового автомобиля «Chery».

Сотрудники пожарной охраны оперативно провели боевое развертывание и ликвидировали огонь в течение 10 минут. Площадь составила 1,5 кв. метр. В результате происшествия огнем был уничтожен моторный отсек автомобиля. Пострадавших нет. Причины устанавливают эксперты, — сообщили в МЧС РК.

Автопожар в Бахчисарайском районе. Огнеборцы спасли легковушку

Отметим, что (редкий случай) после такого автопожара машина подлежит ремонту.

Автопожар в Бахчисарайском районе. Огнеборцы спасли легковушку

Фото: МЧС РК.

Автопожар в Бахчисарайском районе. Огнеборцы спасли легковушку

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