Автопожар в Бахчисарайском районе. Огнеборцы спасли легковушку

30 ноября, в 16:01 в службу спасения поступило сообщение о том, что в районе села Заветное (в Бахчисарайском районе) горит автомобиль. Пожарные прибыли на место происшествия оперативно. Выяснилось, что во время движения загорелся моторный отсек легкового автомобиля «Chery».

Сотрудники пожарной охраны оперативно провели боевое развертывание и ликвидировали огонь в течение 10 минут. Площадь составила 1,5 кв. метр. В результате происшествия огнем был уничтожен моторный отсек автомобиля. Пострадавших нет. Причины устанавливают эксперты, — сообщили в МЧС РК.

Отметим, что (редкий случай) после такого автопожара машина подлежит ремонту.

Фото: МЧС РК.