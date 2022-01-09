Автопожар в керченском поселке Мичурино

В керченском поселке Мичурино дотла сгорел автомобиль. Об автопожаре сообщает KERCH.COM.RU . По информации издания, огонь вспыхнул в 6:30. Горел легковой автомобиль «KIA Rio». В результате пожара автомобиль уничтожен полностью.

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