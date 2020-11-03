Автопожар в Почтовом и еще четыре пожара минувших суток в Крыму

Сотрудники ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» ликвидировали возгорание автомобиля в Бахчисарайском районе. Так, вчера вечером, в 22:50 на оперативный пульт крымских спасателей поступила информация о возгорании автомобиля в пгт. Почтовое Бахчисарайского района.

К месту происшествия немедленно было направлено дежурное подразделение ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» ПЧ 106 пгт. Почтовое в составе 3-х человек и 1 единицы техники. По прибытии пожарных стало известно, что в гараже горит легковой автомобиль «Volkswagen».

Сотрудники ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» оперативно локализовали ликвидировали огонь в течение 40 минут. Пострадавших нет. Причины устанавливают эксперты, — отметили в МЧС РК.

По информации ГУ МЧС России по РК, за прошедшие сутки в Крыму было ликвидировано 5 пожаров, из них 3 в жилом секторе, 1 в нежилом, а также 1 возгорание автомобиля. Всего, с начала года ликвидировано 3 500 пожара, из них 2 357 — пожары, связанные с возгоранием сухой растительности и мусора.

Фото: МЧС РК.