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Автопожар в Сакском районе. Поджигатель-вредитель задержан

Автопожар в Сакском районе. Поджигатель-вредитель задержан

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 12:37 24.11.2023

В Сакском районе оперативники задержали подозреваемого в поджоге автомобиля.

Автопожар в Сакском районе. Поджигатель-вредитель задержан

В дежурную часть МО МВД России «Сакский» поступило сообщение о поджоге автомобиля ВАЗ 2101, принадлежащего 19-летнему жителю одного из сел Сакского района. Сотрудники уголовного розыска  по «горячим следам» задержали подозреваемого.

24-летний местный житель свою вину признал и рассказал, что между ним и потерпевшим возник конфликт: ему не нравилась быстрая езда молодого водителя по сельским улицам, а на замечания тот не реагировал. Вместо того чтобы обратиться в полицию, подозреваемый решил проучить «гонщика», и с помощью зажигалки поджёг его автомобиль, — рассказали в МВД по РК.

Автопожар в Сакском районе. Поджигатель-вредитель задержан

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога»).  Подозреваемому избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

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Автопожар в Сакском районе. Поджигатель-вредитель задержан

Фото: МВД по РК.

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