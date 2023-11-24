Автопожар в Сакском районе. Поджигатель-вредитель задержан

В Сакском районе оперативники задержали подозреваемого в поджоге автомобиля.

В дежурную часть МО МВД России «Сакский» поступило сообщение о поджоге автомобиля ВАЗ 2101, принадлежащего 19-летнему жителю одного из сел Сакского района. Сотрудники уголовного розыска по «горячим следам» задержали подозреваемого.

24-летний местный житель свою вину признал и рассказал, что между ним и потерпевшим возник конфликт: ему не нравилась быстрая езда молодого водителя по сельским улицам, а на замечания тот не реагировал. Вместо того чтобы обратиться в полицию, подозреваемый решил проучить «гонщика», и с помощью зажигалки поджёг его автомобиль, — рассказали в МВД по РК.