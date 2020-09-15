Автопожар в Севастополе. В центре города сгорел грузовой микроавтобус

Сегодня днем, в 11:52 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю от очевидцев поступило сообщение о том, что в центре города, на площади Ушакова горит автомобиль.

По указанному адресу выдвинулись силы МЧС: одно отделение 2 пожарно-спасательной части. По прибытии установлено, что происходит горение малотоннажного грузового микроавтобуса «Форд».

На тушение подан один ствол «ГПС-600». По первичной информации площадь составила 8 квадратных метров. Пострадавших и погибших нет. Причины и обстоятельства происшествия уточняются, — сообщили в ГУ МЧС по г.Севастополю.

По словам очевидцев, автопожар был потушен в считанные минуты, но микроавтобус восстановлению не подлежит – машина выгорела до остова.

Водитель рассказал, что вез кафельную плитку, увидел дым из под капота, спускаясь по ул. 4-й Бастионной, на площади Ушакова он остановился, чтобы устранить неисправность. Но поздно – двигатель был охвачен пламенем, дизтопливо лилось на проезжую часть и горело. Самостоятельное тушение не дало результата, через минуту «Форд», в прямом смысле, пылал.

Предварительная причина ЧП – неисправность топливной системы транспортного средства. Работают эксперты.

Фото: ГУ МЧС по г. Севастополю и Д.Руденко, ВК, Автопартнер Крым.